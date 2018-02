SCC es reunirà amb Torrent per demanar-li que "ajudi a la normalització institucional de Catalunya"

El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha anunciat aquest divendres que en els president del Parlament, Roger Torrent, ha acceptat la seva sol·licitud d'una reunió oficial a la cambra. "Demanarem a Torrent que ajudi a la normalització institucional i social de Catalunya", ha assegurat: "La normalització institucional passa per seguir el reglament i triar un Govern que governi per a tots els catalans. A partir d'aquí, es pot treballar per superar la ruptura social".

Segons Rosiñol ha explicat, Torrent ha enviat una carta oficial responent a la petició de SCC, en què l'entitat el felicitava pel seu nomenament i li demanava una reunió per parlar de "concòrdia". En l'escrit, el president de la cambra "agraeix" a l'organització la seva carta i els trasllada que "en exercici del seu càrrec, ell també vol treballar per la concòrdia".

"No tolerarem que torni a passar el que va passar el 6 i 7 de setembre, quan es van vulnerar els drets de tots els ciutadans que no estàvem d'acord amb la ruptura", ha assegurat Rosiñol sobre la investidura de Carles Puigdemont: "Ens sembla una burla que es pretengui la investidura de Puigdemont, la persona que més ha fet per trencar la societat". En aquest sentit, el líder de SCC ha demanat als partits independentistes que "facin un pas al costat, que permetin un candidat que no sigui el proposat per ells i que s'abstinguin perquè aquest candidat conformi un Govern per a tots els catalans". Rosiñol ha anunciat que convocarà una manifestació de protesta en cas que es faci una investidura de Puigdemont.

SCC també ha demanat reunions en la última setmana amb Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez i Albert Rivera, que encara no s'han concretat. "Som una organització transversal i volem començar a dialogar amb tothom", ha assegurat el vicepresident de SCC, Álex Ramos, que també ha anunciat una reunió el 12 de març amb el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i una altra al dia següent, amb el secretari general de CCOO, Javier Pacheco. El proper dia 20 de febrer, a més, la presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, també atendrà els representants de l'entitat.