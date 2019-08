El sindicat de la Policia Nacional demana al Defensor del Poble que Interior condecori els agents de l'1-O

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha sol·licitat al Defensor del Poble que insti el ministeri de l'Interior a condecorar els agents de Policia Nacional que van ser desplaçats Catalunya per evitar el referèndum de l'1-O. Demanen que se'ls concedeixi l'ingrés a l'Ordre del Mèrit Policial i que es creï un "distintiu de participació" per als agents involucrats en les operacions 'Copèrnic' i 'Vespa', desenvolupades per aturar la consulta.

Per això, el SUP va interposar ahir una "queixa" davant el Defensor del Poble, recollida per Europa Press. El sindicat policial considera que el ministeri de l'Interior "incompleix la normativa de concessió de condecoracions i distintius" amb els agents que van ser desplaçats en les dues operacions policials.

Des del SUP recorden que han esgotat prèviament "totes les instàncies possibles", després d'haver enviat un escrit adreçat al ministeri de l'Interior el 21 de març del 2018 plantejat per proposar aquesta iniciativa, que també van cursar al ple del consell de la Policia al juliol.

El sindicat creu que la tasca de la Policia Nacional en aquelles dates, impedint, d'una banda, la celebració del referèndum per, posteriorment, investigar la seva organització i les implicacions personals dels qui el van impulsar, "ha estat fonamental per defensar l'ordre constitucional". Per això, afirmen que el ministeri de l'Interior "pot i ha d'iniciar" un acte de reconeixement professional mitjançant la proposta d'ingrés a l'Ordre del Mèrit Policial.

A més, reclamen la creació d'un distintiu de participació en el dispositiu de seguretat amb motiu de la celebració del referèndum, igual que s'han creat per a altres ocasions d'especial transcendència per a l'Estat, com el casament dels reis d'Espanya.