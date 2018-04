Un jutge de Sabadell imputa la comissària dels Mossos a la zona metropolitana nord de Barcelona per l'1-O

Un jutge de Sabadell (Vallès Occidental) que investiga el paper dels Mossos d'Esquadra l'1-O ha acordat citar com a investigada la cap de la regió metropolitana nord i ha requerit a la policia catalana que identifiqui els mòbils que es van facilitar a alguns agents per al dia del referèndum.

En una providència, a la qual ha tingut accés Efe, el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell requereix als Mossos que identifiquin la comissària Cristina Manresa, cap de la regió policial metropolitana nord de Barcelona, i el seu número dos, l'intendent Xavier Creus, per poder-los citar com a investigats per un delicte de desobediència, arran de les declaracions de diversos testimonis i imputats en la causa.

A més, el magistrat ha ordenat als Mossos que acreditin la "preexistència" dels mòbils que, segons van declarar altres investigats en el procediment, van ser lliurats a agents de la policia catalana desplegats durant l'1-O, així com que acreditin la seva titularitat i quins telèfons es van lliurar a cada patrulla.