Un jutge de Sabadell arxiva la investigació per tràfic d'influències contra l'alcalde Maties Serracant

Un jutge de Sabadell ha ordenat arxivar les diligències del cas de Cal Balasch. El 2016, el grup del PSC i una treballadora van denunciar el llavors tinent d'alcalde d'Urbanisme i avui alcalde de la ciutat, Maties Serracant, per la cessió del local a l'entitat El Tallaret. L'acusaven de tràfic d'influències i d'un delicte contra l'ordenació del territori, però el jutge entén que les presumptes irregularitats denunciades responen a una "discussió tècnica".

La interlocutòria del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell redueix a una "mera discrepància jurídica" l'acusació contra Serracant pel cas de Cal Balasch. A més, entén que el fet que hi hagués pogut haver algun error en la cessió de l'espai "no és suficient" per acusar l'ara alcalde de la ciutat d'haver prevaricat. El jutge no aprecia "arbitrarietat ni falta de fonamentació" en l'actuació de l'Ajuntament, i tampoc possibles "coaccions ni amenaces" que poguessin fonamentar un possible cas de tràfic d'influències per part de Serracant: "Es tracta d'una discussió tècnica", resumeix la interlocutòria.

El cas es remunta al 2015, quan l'Ajuntament va aprovar una moció al ple perquè un espai del complex de Cal Balasch, qualificat com a equipament esportiu, es pogués cedir a l'entitat El Tallaret per poder fer les seves activitats. El 2016, el PSC i una treballadora municipal ho van denunciar per la via penal, que ara arriba a la fi. Tot i això, durant aquests gairebé dos anys el procediment de cessió va quedar en suspens per precaució i, en paral·lel, el govern municipal ha fet nous passos per acabar d'esvair els dubtes sobre la legalitat de la cessió de Cal Balasch a l'entitat, que actualment en fa ús a precari.

En aquest sentit, i per evitar segones interpretacions des del punt de vista administratiu, s'ha aprovat una modificació del planejament urbanístic perquè l'espai que es vol cedir perdi la qualificació exclusiva d'equipament esportiu. Segons ha explicat l'alcalde, s'està a l'espera de l'aprovació definitiva per part de la Generalitat.

Serracant celebra que s'hagi demostrat que s'era davant d'una "denúncia política" i assegura que el govern municipal treballarà ara per donar compliment a la cessió de Cal Balasch, que es va decidir aturar per precaució quan el cas va arribar a instàncies judicials. Amb tot, la Crida per Sabadell lamenta que la lentitud del procediment judicial hagi afectat Serracant pel "descrèdit" que el cas li hagi pogut suposar, i també per l'endarreriment del projecte d'El Tallaret. "Això ha tingut un cost per a tota la ciutat", lamenta la portaveu de la Crida, Sandra Alcaide.