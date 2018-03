Sabrià agraeix les disculpes de Salvadó però afirma que no n'hi ha prou per tancar el cas

El secretari general adjunt d'ERC, Lluís Salvadó, ha posat el càrrec a disposició del partit després que la setmana passada es filtrés una conversa seva plena de comentaris masclistes. La reunió de la permanent nacional d'Esquerra ha tractat el tema aquest dilluns, però no serà fins dimarts que comuniqui una decisió definitiva. "Ell mateix ha reconegut que eren comentaris inacceptables i se n'ha mostrat avergonyit. Les disculpes són necessàries, però no ens permeten donar el tema per tancat", ha explicat el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, en roda de premsa.

Els comentaris "inacceptables" del número tres del partit han provocat un intens debat dins la formació. Les joventuts d'Esquerra n'han demanat la dimissió i també hi ha hagut veus crítiques entre els seus companys al grup parlamentari, com la de Jenn Díaz.

El cas Salvadó és complex perquè els comentaris masclistes es produeixen en el context d'una conversa privada amb un amic. ERC ha criticat la filtració d'una conversa que no té res a veure amb la investigació del cas contra l'1-O, pel qual la Guàrdia Civil tenia autorització judicial per punxar el telèfon de l'exsecretari d'Hisenda. Per això, el partit presentarà una denúncia no contra el jutge ni contra la Guàrdia Civil, sinó contra 'Espejo público', el programa que va difondre la gravació, segons ha confirmat Sabrià.

"Volem recalcar la feina de Salvadó durant 30 anys al servei del partit i del país. 30 anys que van començar amb les lluites antifeixistes", ha destacat el portaveu republicà. Segons ell, "es graven converses privades i es difonen un determinat dia [l'endemà del 8-M] per destruir actius del Procés". "L'Estat fa servir totes les eines al seu abast per destruir ERC, perquè sap que som l'eina més potent per acabar amb l'oligarquia política i econòmica", ha afegit.