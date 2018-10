Sabrià insisteix que ERC "no es vendrà" a l'Estat "ni canviarà partides pressupostàries per drets civils i llibertats"

El portaveu del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha insistit aquest dissabte, després de la visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras, que els republicans "no es vendran" a l'estat espanyol amb l'aprovació dels pressupostos mentre es mantingui la situació dels "presos polítics". En una entrevista a RAC1, Sabrià ha assegurat que el govern de Pedro Sánchez té "marge" perquè no es perdin ajuts per a Catalunya per valor de més de 2.000 milions d'euros i ha avisat que en cap cas es cedirà a un eventual xantatge en aquest sentit: "No canviarem partides pressupostàries per drets civils i llibertats". Sabrià ha demanat al govern espanyol "gestos d'abast" que vagin més enllà de l'àmbit judicial si vol el seu suport al Congrés.

"En les circumstàncies actuals no hi ha lloc per parlar de pressupostos", insisteix. Sabrià ha qualificat d'"impresentable" la situació de presó preventiva dels líders independentistes i ha avisat que mentre es mantingui serà tot "dificilíssim" amb el govern espanyol. També ha retret a l'executiu de Pedro Sánchez que "ningú" s'hagi interessat per la situació dels presos. Sí que ha donat "molt valor", en canvi, a la visita d'ahir de Pablo Iglesias, que durant més de dues hores es va reunir amb Oriol Junqueras a la presó de Lledoners. "Quan mirem cap a l'Estat, Podem són de llarg els més valents, i entre les moltes coses en què coincidim hi ha que aquesta situació només es resoldrà a través del diàleg".

En aquest sentit, Sabrià ha demanat al govern espanyol que "assumeixi" que les acusacions contra els líders independentistes són "un castell de falsedats que a poc a poc es va desmuntant" i es pugui promoure la retirada de les querelles per part de la Fiscalia General de l'Estat: "Seria molt interessant". Tot i això, els republicans demanen al govern espanyol "un segon pas" perquè es puguin acostar posicions. Sabrià ha reclamat la creació d'una "taula política" en què es pugui debatre a fons la solució a l'actual situació que viu Catalunya. El portaveu republicà, però, ha lamentat que ni en un cas ni en l'altre augura que hi pugui haver moviments.

Sabrià també ha passat aquest dissabte pels micròfons de Catalunya Ràdio, on ha defensat la unitat d'acció dels partits independentistes al Congrés de Diputats i ha assegurat que la posició del PDECat en relació a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat és "semblant". En aquest sentit ha confiat que, com en la resta de qüestions nacionals, els dos partits puguin "anar de bracet".