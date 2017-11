Santamaría contraposa la situació de Catalunya a la de Canàries: "És un exemple de màxima lleialtat"

Es necessiten mútuament, i no tenen cap problema per fer-ne gala. En un gest inèdit, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentat aquest dimecres al president d'un altre partit espanyol en un esmorzar informatiu a Madrid. I no qualsevol, sinó un partit amb l'etiqueta de "nacionalista". Es tracta del president de Canàries, Fernando Clavijo, líder també de Coalició Canàries, clau per a Mariano Rajoy poder aprovar els pressupostos del 2017.

Sáenz de Santamaría ha aprofitat la seva intervenció per contraposar la situació de Catalunya a Canàries i venir a dir que existeixen nacionalismes bons i dolents. Per a la Moncloa, Clavijo "és un exemple de màxima lleialtat institucional". Igual que durant mesos s'ha ventat el govern de Mariano Rajoy de fer amb els nacionalistes bascos del PNB, que li van avalar els pressupostos del 2017, la vicepresidenta espanyola ha defensat el "diàleg" bilateral entre institucions sempre cenyint-se als "valors constitucionals d'Espanya i amb un sentit europeista".

Nacionalistes bons i nacionalistes dolents

Hi ha nacionalistes, i nacionalistes. Aquest ha estat el missatge que ha volgut transmetre Clavijo, donant a entendre que hi ha nacionalismes bons, responsables, constitucionalistes -com el seu-, i de dolents, populistes i radicals -com l'independentisme-. En lloc de centrar-se en parlar de Canàries, el president de l'arxipèlag -que necessita al Pp per poder aprovar els seus pressupostos- s'ha dedicat durant tota la seva conferència a parlar de Catalunya i defensar que, com a nacionalistes canaris, aplaudeixen l'aplicació del 155.

A canvi del sí als pressupostos generals de l'Estat, Canàries ha aconseguit un nou règim fiscal i encaminar la negociació de cara a un nou Estatut. Clavijo, però, ha defensat que la millor negociació és la multilateral, quan la que ha mantingut tot aquest temps amb el govern espanyol ha estat estrictament bilateral.