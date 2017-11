Sáenz de Santamaría informarà a porta tancada sobre les possibles ingerències russes el 14 de desembre

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, compareixerà a porta tancada a la comissió de despeses reservades del Congrés -més coneguda com de secrets oficials- el 14 de desembre per informar sobre les suposades ingerències russes en la situació a Catalunya. Així ho han confirmat a Efe fonts parlamentàries, que han indicat que la compareixença de Sáenz de Santamaría està fixada per a les onze del matí del dijous 14 de desembre, just una setmana abans de les eleccions a Catalunya del 21-D.

La compareixença es produirà a instàncies del PSOE, que considera que les possibles ingerències de Rússia podrien haver afectat la seguretat no només d'Espanya, sinó de tota la UE. Per això creu necessari que la vicepresidenta expliqui si són certes aquestes notícies, si les ha investigat el CNI o si s'han posat en marxa mesures correctores.

Tot fa pensar que aquest mateix dia acudirà també al Congrés el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, que també va sol·licitar comparèixer per explicar si ha existit alguna relació entre persones d'aquest organisme i l'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, líder de la cèl·lula jihadista que va atemptar a Barcelona aquest estiu. Sanz Roldán va fer aquesta sol·licitud per donar explicacions davant la comissió de despeses reservades de la cambra alta sobre possibles contactes entre el CNI i l'imam de Ripoll el 2014, quan Es Satty era a la presó de Castelló.