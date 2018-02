Sallent es bolca en solidaritat amb Anna Gabriel, la seva veïna a l'exili

"No passaran". Així de clar i concís finalitzava el missatge que Anna Gabriel ha enviat des de Ginebra a l’espai cultural la Fàbrica Vella de Sallent, que aquest vespre s’ha bolcat en solidaritat amb l’exdiputada de la CUP-CC, exiliada a Suïssa.

Més de 600 persones han seguit amb atenció el discurs de Gabriel. Amb un somriure, que per uns minuts ha semblat minvar els 800 quilòmetres que la separen de casa, la de Sallent ha agraït les mostres de suport rebudes des del municipi. Després de absentar-se, dimecres, de la seva cita al Tribunal Suprem, l’exdiputada assegurava que "no hi ha tribunal ni partit que tingui la clau de la llibertat". Des de Ginebra també ha volgut fer referència a la carta que el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, li ha enviat des de Soto del Real, en què cita al poeta alemany Bertolt Brecht: "El millor regal que podem fer als altres és el nostre propi exemple".

Durant els parlaments, l’ex diputat de la CUP-CC i advocat de Gabriel, Benet Salellas, ha parlat de la necessitat d’instaurar una estratègia política que reivindiqui l’1 d’octubre. El gironí també ha fet una crida a la mobilització i a "fer-ne de la repressió un boomerang". El de Salellas ha estat el primer d’una ronda de missatges de suport que ha seguit amb les intervencions de representants del Comitè de la Defensa de la República de Sallent i del col·lectiu 'Sallent Respon'.

Al pati de butaques, els diputats de la CUP al Parlament de Catalunya Carles Riera i Vidal Aragonés, l’exdiputat Joan Garriga ‘Nana’ i el regidor vigatà Joan Coma, entre d’altres, seguien l’acte. La cirereta del pastís la posava l’espectacle Ovidi4. L’exdiputat David Fernández, Mireia Vives, Borja Penalba i David Caño han posat veu a textos de Maria Mercè Marçal i Angela Davis, entre d’altres. Els beneficis recaptats del concert es destinaran íntegrament a la caixa de resistència de la CUP.