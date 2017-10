Sànchez (ANC) envia un missatge des de la presó: "Arriba el moment de l'assemblea de càrrecs electes"

Missatge del president de l'ANC, Jordi Sànchez, des de la presó mentre el ple debat sobre la resposta a donar a l'aplicació de l'article 155 i hi ha la proclamació de la República sobre la taula. A través dels canals de comuncació interns de l'ANC, el president de l'entitat ha transmès "coratge" i "unitat" en l'últim tram del Procés i ha assegurat que "arriba el moment de l'assemblea de càrrecs electes". "El món entendrà la veu legítima dels electes si l'estat espanyol mata el nostre Govern i el nostre Parlament", ha afirmat.

D'aquesta manera, Sànchez demana que es reuneixi aquest organisme, impulsat per l'Associació de Municipis per la Independència, que inclou els càrrecs electes sobiranistes. Segons fonts de l'AMI, a hores d'ara es troben al voltant de 3.500 dels 9.000 que hi ha a Catalunya.

També ha demanat a les forces sobiranistes que fins a l'"últim minut" es busqui l'acord. "No els ho posem fàcil", ha implorat, i ha receptat "saviesa, coratge i unitat".

El vicepresident, Agustí Alcoberro, va assistir ahir a la trobada maratoniana del Palau de la Generalitat, i a hores d'ara el secretariat de l'ANC està reunit de manera extraordinària per valorar la situació. De moment, només han afirmat que la seva opció és la declaració d'independència. En declaracions abans d'entrar a la reunió, Alcoberro ha assegurat que "cada cop estem més a prop que es proclami la Repúbica Catalana", i ha afegit que sembla que és una decisió que es podria prendre aquest divendres. És per això que, de moment, mantenen la concentració demà en "defensa de la República" a les 12 del migdia al passeig Pujades.

"Avui ha sigut un dia complicat. No coneixem tots els moviments, però creiem que n'ha sortit la determinació clara del president i la majoria parlamentària de tirar endavant la suspensió de l'aixecament de la DUI", ha dit Alcoberro en declaracions als mitjans de comunicació. I ha afegit: "No ens consta que la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart hagi sigut un dels actius dins la negociació entre el Govern i el govern espanyol".