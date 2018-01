Sànchez i Cuixart condemnen els incidents davant del Parlament

“Exigim la unitat de la majoria independentista perquè es dugui a terme el ple d’investidura tal com estava previst després dels contactes amb els grups parlamentaris, i un pla d’acció unitari”. Aquest és el missatge que va llançar ahir l’ANC en un comunicat fet públic a mitjanit. L’entitat reclama unitat, però evita citar el nom de Carles Puigdemont en el text, fent així evidents els equilibris interns. Això l’endemà que la mobilització convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) acabés a les portes de la cambra després que els manifestants se saltessin un cordó dels Mossos. Aquestes imatges no van agradar gens a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats a Soto del Real des del 16 d’octubre acusats de sedició per la concentració del 20 de setembre. Les seves defenses creuen que la retorçada argumentació de Pablo Llarena sobre les manifestacions independentistes -ha parlat d’“explosions violentes”- es pot veure reforçada amb els incidents que van tenir lloc dimarts.

Fonts pròximes a Sànchez asseguren a l’ARA que el número 2 de Junts per Catalunya està “molt enfadat” després que dimarts es veiessin algunes càrregues policials a les portes del parc i es dediquessin insults a parlamentaris. Ho va reflectir ell mateix ahir en una piulada: “Els fets al Parlament no ajuden a avançar ni a sumar com a país. Mai més increpar els representants del poble, per més distants i crítics que siguin amb l’independentisme. Els valors de la República que volem o són democràtics o no seran!” L’ANC, que va convocar una mobilització des de la plaça Sant Jaume fins al passeig Lluís Companys per seguir el ple des del carrer, va desconvocar la seva concentració a mitja tarda, quan centenars dels manifestants ja havien aconseguit entrar al Parc de la Ciutadella. “El moviment per la independència és sempre no-violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n’anem cap a casa”, tuitejava el compte de l’ANC. Per la seva banda, ja ben entrada la nit, Òmnium també deixava clar el seu posicionament a través de les xarxes socials: “Som gent de pau. Condemnem qualsevol forma de violència que es pugui produir al davant del Parlament. La sobirania i la democràcia s’han de defensar sempre pacíficament”.

Després del que va succeir, el ministeri de l’Interior té intenció d’aplicar la llei mordassa als manifestants que van saltar les tanques o van trencar el cordó policial per imposar-los multes econòmiques. Així ho va comunicar Juan Ignacio Zoido al grup del PP al Congrés, que va aprofitar per demanar a l’oposició que no derogui la normativa. Segons va informar Europa Press, el ministeri està analitzant vídeos de les càrregues policials per localitzar els presumptes autors dels incidents.

La mobilització davant de la cambra va arribar en una setmana en què tot apunta que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa per rebel·lió contra 28 representants del sobiranisme, decidirà sobre la petició de llibertat de Joaquim Forn i Jordi Sànchez. El conseller d’Interior va reforçar la seva sol·licitud amb la renúncia a l’escó i espera que aquest pas convenci el jutge per deixar-lo en llibertat. Fonts de la seva defensa admetien ahir “inquietud” per algunes de les imatges vistes dimarts, però asseguraven que Forn “no hi pot fer res” ni els manifestants estaven “sota el seu control”.

Risc de reiteració delictiva

El risc de reiteració delictiva és l’argument bàsic pel qual Llarena manté a la presó Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart, al·legant que la seva posada en llibertat pot provocar mobilitzacions “multitudinàries i violentes”, segons ha exposat en diferents interlocutòries recents. L’advocat de l’expresident de l’ANC, Jordi Pina, va afirmar dimarts al vespre a TV3 que era conscient que “tres homes movent unes tanques poden servir al jutge per dir que hi ha expressions violentes”, cosa que no és un bon senyal de cara a la decisió que Llarena hagi de prendre en els pròxims dies. De fet, una de les fonts consultades implicada en les defenses està convençuda que el que va passar dimarts apareixerà en la pròxima interlocutòria.

Qui encara no ha sol·licitat la seva llibertat després de declarar l’11 de gener al Suprem és Cuixart. Tot i que Òmnium no era una de les impulsores de les manifestacions, els incidents al Parlament també li poden passar factura, ja que ell sí que segueix sent líder d’una entitat amb capacitat de mobilització. Segons ha traslladat a l’ARA el seu entorn, Cuixart condemna enèrgicament qualsevol tipus de violència, tot i reconèixer que no va poder seguir els fets per televisió i que s’ha posat al dia en veure algunes fotografies als diaris. La seva defensa ha anat posposant la petició de llibertat i no sembla que ara sigui el moment més adequat, amb la investidura encallada i les càrregues policials de dimarts davant del Parlament a la retina del jutge.