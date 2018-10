Sànchez i Cuixart denuncien la situació d'"injustícia" que viuen i no es penedeixen de res

Un any després d'entrar a la presó, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart continuen convençuts que el seu empresonament és injust i no es penedeixen de res. En una carta enviada a RAC1, denuncien que s'estan vulnerant els seus drets i que els han empresonats sense arguments. "Que l'entorn estigui fort anímicament parlant és una de les claus per poder afrontar aquesta greu situació d'injustícia de manera íntegra", explica Cuixart a la carta. "He de dir-vos que no tinc penediment de cap dels fets pels quals soc a la presó. És més, no deixaria de fer res del que vaig fer ni el 20 de setembre ni l’1 d’octubre de l’any passat; entre altres coses, perquè ho vaig fer des de la plena consciència que exercia el dret a la llibertat d’expressió i manifestació", diu Sànchez.

L'expresident de l'ANC assegura que no es penedeix del que ha fet i adverteix que no renunciarà als seus ideals per sortir de la presó, on considera que l'han tancat de manera arbitrària. En la mateixa línia, Jordi Cuixart creu que l'objectiu no ha de ser sortir de la presó, sinó afrontar "l'embat de l'Estat": "Quina gran oportunitat no és confrontar aquesta revolució dels valors amb la crueltat de la realitat d'un Estat que ens acusa acompanyat de l'extrema dreta Vox, en un tribunal que està vulnerant sistemàticament els nostres drets de defensa". Cuixart confia que el judici serà un "altaveu" al món per denunciar la seva situació.

En l'àmbit personal, Cuixart explica que el seu fill Amat ha fet un any i mig i que durant aquest temps tant ell com la seva parella han vetllat perquè no vegi en els seus pares "ni un bri d'odi o rancor cap a ningú". I explica que, si a ell li ha tocat aprendre a ser un "pres polític", al seu fill li correspon aprendre a ser un fill de "represaliat".

El president d'Òmnium critica la desunió dels partits independentistes, que considera que ha evocat a "situacions del tot lamentables". "No sé si potser repetim poc que un dels objectius de la repressió és la divisió, però això no em fa perdre l’esperit crític al voltant de la situació política en la qual estem", diu Cuixart, que admet que viu "amb força malestar la desunió dels partits polítics".

El president d'Òmnium també ha fet una piulada a Twitter en què assegura: "Lluitar per la llibertat i els drets humans és un privilegi".

Missatge des de Lledoners:

Lluitar per la llibertat i els drets humans és un privilegi. Un any de presó, cap renúncia: més coratge i dignitat que mai. Esperança: sempre endavant! Gràcies de tot cor per 365 dies de generositat i tendresa https://t.co/bt1KZ9FOs2 pic.twitter.com/gwa8YBTEAD — Jordi Cuixart (@jcuixart) 16 de octubre de 2018

En una carta als socis d'Òmnium, Jordi Cuixart també ha defensat la desobediència civil com un "instrument legítim, pacífic i democràtic per transformar i millorar la societat". "No només no m'arrepenteixo de res del que he fet, sinó que ho tornaria a fer tantes vegades com faci falta", ha afirmat en la missiva recollida per Europa Press. Així, ha criticat que el seu empresonament va ser fruit d'un "'A por ellos' de jutges i fiscals plens d'impunitat".