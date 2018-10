Sánchez: “Defensar l’Estat és defensar tota la Constitució”

Davant dels atacs que rep del PP i Cs per cedir al “xantatge” de les forces independentistes per mantenir-se en el poder, el president espanyol va tornar a aferrar-se a la Constitució per deixar clar que no pensa cedir en la demanda d’un referèndum d’autodeterminació a Catalunya. Des d’Andalusia, en el discurs de proclamació de Susana Díaz com a candidata del PSOE a presidir novament la Junta, Pedro Sánchez, sense fer cap al·lusió explícita a Catalunya en la seva intervenció, va subratllar la defensa que va fer el PSOE de la Constitució i de l’Estat quan era a l’oposició -creu que, en canvi, d’“altres” no ho poden dir ara-, i va assegurar que fan el mateix des de la Moncloa. “Defensar l’Estat és defensar tots i cadascun dels articles de la Constitució, sense oblidar els que no m’agraden”, va sentenciar.

Sigui com sigui, el president del Partit Popular, Pablo Casado, li va demanar explicacions sobre els “acords” que hagi pogut contraure el líder de Podem, Pablo Iglesias, amb el president d’ERC, Oriol Junqueras, en el seu “vis-a-vis carcerari”, amb referència a la reunió de Lledoners. Casado va qualificar d’“inassumible” que “a Espanya mani un pres”. També des d’Andalusia, en un acte per presentar els caps de llista a les autonòmiques, el líder del PP va exigir al president del govern espanyol que aclareixi si “està agenollat” davant “algú que vol destrossar Espanya”. La solució, segons ell, és que Sánchez convoqui eleccions a l’Estat.

Sense concessions

Qui va sortir al pas d’aquestes acusacions va ser el ministre de Foment i secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, que va deixar clar que l’acció de l’executiu central no es veurà “gens condicionada” per la posició del líder de Podem, Pablo Iglesias, sobre els presos polítics, perquè “no actua en nom del govern”. “La nostra posició és ben coneguda, és una altra”, va afegir en resposta a si el govern espanyol faria “gestos” cap als líders independentistes empresonats tal com li va demanar divendres Iglesias a Sánchez. “Aquí cadascú fa el que creu que ha de fer”, va dir, i va negar que Iglesias parli en nom del PSOE o de l’executiu espanyol.