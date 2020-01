Sánchez-Guaidó o el desamor

"S'ha de conèixer el Pedro per entendre el que ha passat", diu una font pròxima a les decisions de la Moncloa. "I és que se sent especialment menyspreat per Juan Guaidó", afegeix.

En fonts governamentals s'admet que Pedro Sánchez va seguir el que semblava la conducta generalitzada a la Unió Europea establint que no rebria Juan Guaidó. Ni Boris Johnson, ni Emmanuel Macron ni Angela Merkel pensaven rebre el dirigent veneçolà.

Johnson va canviar perquè és el més sensible a les recomanacions de Donald Trump, mentre que Macron, pragmàtic, no va tenir cap inconvenient per modificar la seva predisposició inicial. I, pel que fa a la trobada amb Angela Merkel, va ser a la cimera de Davos.

En aquest context, Pedro Sánchez podria haver modificat la seva actitud inicial seguint els passos de Macron, però va decidir no fer-ho.

Les fonts consultades per l'ARA assenyalen que en l'actitud de Sánchez hi influeix la idea que Guaidó no ha calibrat la importància del suport rebut del govern espanyol des del seu reconeixement com a "president encarregat" de Veneçuela el 23 de gener del 2019.

Pedro Sánchez va anunciar el 4 de febrer del 2019 que reconeixia Guaidó com a part d'un acord dins de la Unió Europea. Alemanya, França, el Regne Unit, Dinamarca, Suècia i Àustria també ho van fer el mateix dia.

Així mateix, el govern espanyol va donar suport activament a Guaidó concedint asil diplomàtic a centenars de veneçolans que ho van sol·licitar quan, en una gran quantitat de casos, segons assenyalen fonts governamentals, es tractava de persones adinerades que volien abandonar el país.

El 30 d'abril del 2019 el dirigent opositor veneçolà Leopoldo López va escapar de l'arrest domiciliari que complia durant una jornada en què sectors minoritaris de les forces armades van intentar enderrocar el president Nicolás Maduro. López va poder ingressar amb la seva família a l'ambaixada espanyola a Caracas invitat per l'ambaixador, Jesús Silva, però no sol·licitar asil per no trobar-se en territori espanyol en aquell moment. Des de llavors és "hoste" del representant diplomàtic espanyol i participa en l'anomenat "centre de govern" creat per Guaidó, que té l'objectiu d'enderrocar el govern de Maduro. Fonts veneçolanes el consideren el govern a l'ombra.

Aquests suports, però, no han comportat cap gest de Guaidó, assenyalen fonts governamentals, ni de moderació de l'aliança que ha establert amb la dreta espanyola de Partit Popular, Ciutadans i Vox, que utilitza la situació a Veneçuela com a arma llancívola en la política interna espanyola. Sánchez vol una sortida negociada a Veneçuela per mitjà d'eleccions.

Després de saber que Sánchez havia delegat en la la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, la tasca de rebre'l, Guaidó va convocar una trobada de veneçolans a la Puerta del Sol per a aquest dissabte 24 de gener, una iniciativa que té el suport de PP, Ciutadans i Vox.

La decisió de Sánchez ha estat, a més, la font d'un enfrontament entre els expresidents José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González divendres passat, dia 23 de gener. El primer no va dubtar, a la cadena SER, a donar suport a Sánchez per no haver rebut Guaidó: "L'encerta", va dir. El segon, sense referir-se a Zapatero ni a Sánchez, va assenyalar a Onda Cero que Guaidó "és l'únic representant legitimat democràticament, d'acord amb la Constitució de Veneçuela, enfront del poder fàctic representat per la tirania de Maduro". Quan va saber la seva reacció, Zapatero va apuntar: "De moderada no ho sembla".

La posició de Zapatero no és nova. La seva política de mediació a Veneçuela se n'ha anat en orris abans i tot del reconeixement de Guaidó.

Sosté que és un error promoure unes sancions econòmiques que tenen com a conseqüència "que pateixi un poble" i ha apel·lat al diàleg entre les dues parts com a via per resoldre el conflicte de manera "pacífica".

Zapatero assenyala que "bona part de les aproximacions que es fan a Veneçuela són equivocades" i ha demanat que la comunitat internacional "no sigui part d'una part" perquè "això és el que ens ha portat en molts llocs al desastre".

Amb tot, les declaracions de Zapatero de suport a la decisió de Sánchez de delegar en la seva ministra d'Exteriors la trobada amb Guaidó han sigut valorades com a benintencionades però inoportunes en fonts governamentals.