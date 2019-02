Sánchez i Iglesias es van reunir dimecres en plena polèmica pel relator

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, es van reunir aquest dimecres al matí a la Moncloa per abordar la situació política després de l’esclat de la polèmica pel relator en les reunions entre partits catalans, segons ha avançat 'Eldiario.es'. La trobada va tenir els pressupostos de teló de fons, i segons apunta aquest diari va servir per aplanar l’acord sobre els comptes entre les dues formacions i per llimar les diferències que havien sorgit per qüestions com la limitació dels preus dels lloguers.

La cita no constava a cap de les dues agendes, i de fet Iglesias va aparcar almenys durant aquestes hores la seva baixa per paternitat. Iglesias i Sánchez havien ajornat aquesta trobada anteriorment fruit de la crisi interna de Podem que va culminar amb la marxa d’Íñigo Errejón. Tots dos impulsen un acord pressupostari que disposa només de 152 diputats, als quals necessitaran sumar el PNB i també les forces independentistes, que de moment han presentat esmenes a la totalitat i amenacen amb tombar la tramitació dels pressupostos aquest mateix dimecres.