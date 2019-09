Sánchez celebra davant l'ONU la "victòria democràtica" de l'exhumació de Franco

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha celebrat aquesta matinada davant l'assemblea general de les Nacions Unides la "victòria democràtica" que suposa que el Tribunal Suprem hagi autoritzat l'exhumació de Francisco Franco. "Cap enemic de la democràcia mereix un lloc de culte i respecte institucional", ha afirmat el líder socialista, l'endemà que l'alt tribunal denegués un recurs de la família del dictador en el qual reclamava aturar el decret de la Moncloa.

Per a Sánchez, que intentarà que l'exhumació es faci efectiva abans de les eleccions del 10 de novembre, es tanca un "capítol fosc de la història" d'Espanya i ha assegurat que es "tanca simbòlicament el cercle democràtic". Així, ha afirmat que començaran les "tasques per treure les restes del dictador Franco d'on han reposat immoralment durant massa temps". Aquest dimarts el PSOE ja va rebre les crítiques "d'electoralisme" per part de la dreta i l'extrema dreta espanyola, mentre que des de l'esquerra, Podem i ERC van subratllar que hi ha milers de ciutadans en cunetes i que fins que no es repari aquesta anomalia no s'haurà fet net de la dictadura.

Aquest dimecres hi ha dit la seva el president del PP, Pablo Casado, que ha assegurat que respecta la decisió del Suprem, tot i que “no gastaria ni un euro ni en enterrar-lo ni en desenterrar-lo”. És un tema que l’incomoda perquè ve d’una família de represaliats pel franquisme, assevera, però prefereix parlar de l’Espanya dels seus fills que de la dels seus avis perquè creu que “la Constitució va restaurar aquestes ferides”. El president popular està “més preocupat pels dictadors vius que pels dictadors morts”, ha dit en una entrevista a Onda Cero en què ha llançat així un dard a Pedro Sánchez, que aquest dimarts es va reunir amb el president de l'Iran, Hassan Rouhani, a l'Assemblea de l'ONU.