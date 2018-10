Sánchez acusa a PP i Ciutadans d'"alimentar l'ultradreta" en "abraçar la radicalitat"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha carregat contra el PP i contra Ciutadans (Cs) per "alimentar l'ultradreta" amb "l'abandonament de la moderació", l'ús del "insult", la "falta d'idees" o "abraçar la radicalitat". A Sevilla, en el discurs de proclamació de Susana Díaz com a candidata del PSOE a presidir novament la Junta d'Andalusia, Sánchez ha acusat de ser responsables, encara que no s'ha referit expressament a aquest partit, de l'auge de Vox. "Quan sorgeix l'ultradreta, la dreta espanyola no diu res", ha lamentat Sánchez, que ha criticat el president del PP, Pablo Casado, per dir que comparteix "els valors essencials" amb la formació que lidera Santiago Abascal. Després d'això, el cap de l'executiu espanyol ha instat el diputat popular a explicar als espanyols "quins valors comparteix amb l'ultradreta" perquè, ha garantit, el PSOE no es reconeix en "cap".

Sánchez ha apuntat que els projectes polítics al llarg de la història "evolucionen o involucionan" i ha assenyalat que, segons ell, la dreta espanyola està fent el segon. Segons ell, Casado va demostrar "ignorància i falta d'empatia" en argumentar que l'eutanàsia és "un debat artificial" que no suposa "un problema" per al país. Així mateix, ha reivindicat el primer pas que va donar el Congrés dijous cap al reconeixement del dret a vot de 100.000 persones amb discapacitat intel·lectual a Espanya, el decret llei per "pal·liar la pobresa energètica" i eliminar el conegut com a "impost al sol", i l'acord unànime de la cambra baixa per recuperar l'obligatorietat de l'assignatura de Filosofia a Batxillerat. Segons ell, això no hauria passat sota l'anterior govern del PP, al qual ha acusat de dedicar-se a vetar les iniciatives de l'oposició amb el suport de Cs. "Vetaven des del govern i ara veten des de l'oposició. Deixin de vetar. Facin el que vulguin, però no a costa dels espanyols", ha exigit.

Encara que no ha fet cap al·lusió explícita a Catalunya en la seva intervenció, ha subratllat la defensa que va fer el PSOE de la Constitució i de l'Estat a l'oposició -una cosa que creu que "altres" no poden dir- i ha assegurat que fan el mateix governant. "Defensar l'Estat és defensar tots i cadascun dels articles de la Constitució sense oblidar els que no m'agraden", ha conclòs.

Finalment ha defensat la política econòmica del seu executiu, la qual ha explicat que és "ben senzilla" i que consisteix a redistribuir la riquesa entre tota la ciutadania "si l'economia creix". En aquest sentit, ha apuntat que eren "urgents i viables" la pujada del salari mínim interprofessional, la reversió de les retallades en educació o la recuperació de la sanitat universal.