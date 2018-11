Sánchez demana a PP i Cs, en un acte de campanya a Andalusia, que donin suport als pressupostos

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest diumenge al Partit Popular i a Ciutadans que donin "suport" als pressupostos aprovant-ne el tràmit al Congrés de Diputats. Ho ha fet en un acte de campanya a Chiclana (Cadis) al costat de la presidenta de la Junta d'Andalusia i aspirant a la reelecció, Susana Díaz. També ha aprofitat l'ocasió per fer-los una petició: que donin suport a la seva proposta d'augmentar el salari mínim interprofessional per al 2019. "Un país ric no pot tenir treballadors pobres", ha dit Sánchez, que posteriorment ha afirmat que "amb el seu suport o sense" ho tiraran "endavant".

Sánchez ha acompanyat avui Díaz, que fa un any i mig va ser la seva principal adversària en les primàries pel lideratge del partit, en una campanya que la socialista volia que tingués accent "andalús", amb l'objectiu de parlar només d'Andalusia i evitar haver d'entrar en temes com Catalunya. En aquest acte, Sánchez no s'ha referit a Catalunya en cap moment i ha preferit centrar la petició de suport als pressupostos al Partit Popular i a Ciutadans.

La petició ha anat acompanyada de retrets. Sánchez ha acusat aquests partits de dretes d'"abandonar la moderació" i en conseqüència de fer créixer la "ultradreta" per la seva "irresponsabilitat política". I ha volgut deixar clar que, per als socialistes, "no hi ha cabuda" ni a Andalusia, ni a Espanya, ni a Europa, "als discursos masclistes, xenòfobs i excloents".

En l'acte també hi han participat l'alcalde de la localitat, José María Román, la secretària general de l'agrupació provincial del PSOE-A de Cadis, Irene García, i el vicepresident de la Junta d'Andalusia i candidat provincial, Manuel Jiménez Barrios, a més de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. García ha volgut agrair a Sánchez la seva presència a l'acte assegurant que era un "dia històric" perquè "mai" en un acte de partit s'havia comptat amb la participació d'un president socialista a la Moncloa i una presidenta socialista a la Junta d'Andalusia "junts".

La campanya electoral andalusa va començar divendres i durarà fins al 30 de novembre. La presència de Sánchez, però, ha sigut mínima per la seva agenda internacional. No va poder ser a l'inici de campanya perquè era a Antigua (Guatemala), on va participar en la Cimera Iberoamericana, i segurament tampoc serà al tram final perquè té previst assistir al G-20 que se celebrarà a l'Argentina. En total, Sánchez participarà en dos actes, el d'aquest diumenge a Chiclana i el del dia 25 de novembre a Marbella. Aquest últim, però, potser no es pot mantenir, ja que hi ha prevista una cimera extraordinària dels líders de la Unió Europea per segellar l'acord del Brexit.