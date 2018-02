Sánchez presenta el PSOE com el partit de la regeneració aprofitant la guerra Cs-PP per la corrupció

Pedro Sánchez vol treure profit de l'embolic, en la "guerra freda", segons l'ha titllat el líder socialista, entre el PP i Ciutadans, amb acusacions creuades de corrupció. En el comitè federal que el partit celebra aquest dissabte a Aranjuez, el secretari general del PSOE s'ha esforçat per presentar la formació com l'abanderada de la "regeneració", davant d'una dreta que, o es finança de manera "irregular", com el PP, o dona suport als que tenen els comptes sota sospita, com Ciutadans: "Això no és regeneració democràtica".

El líder socialista presentava davant dels quadres del partit les noves normes del partit, que reforcen el poder de l'executiva, donant més pes a l'opinió de la militància, per evitar cops de palau com el que va desembocar en la seva dimissió a l'octubre del 2016. Segons ha defensat Sánchez, el nou reglament converteix el PSOE en el partit més "participatiu, democràtic i paritari del país", i això suposa "un pas de gegant en favor de la regeneració democràtica del país", que ha considerat una de les prioritats de l'Estat.

Les noves normes socialistes resten poder als 'barons' i al comitè federal, i obliguen a consultar la militància per prendre decisions clau, com els vots d'investidura a altres partits o la deposició de secretaris generals. També s'introdueixen canvis en el model per presentar-se a les primàries, reduint dràsticament el nombre d'avals necessaris, però incorporant un sistema de dues voltes per evitar el sorgiment de candidatures molt minoritàries.

El comitè federal d'aquest dissabte ha estat plàcid. Tot i que les normes plantejades suposen un reforçament del líder, que va ser deposat pels mateixos 'barons' que encara manen a nivell territorial, des del seu retorn a la secretaria general, després de vèncer a les primàries a la presidenta andalusa, Susana Díaz, l'oposició interna a Sánchez s'ha apagat completament. Avui, la presidenta andalusa ni tan sols era present al comitè federal, i els 'barons' que s'han deixat sentir ho han fet per traslladar el seu suport al líder, de manera general.

Exigeix una proposta de pressupostos

En el seu discurs davant dels líders territorials, el secretari general socialista s'ha marcat l'objectiu de guanyar les eleccions municipals i autonòmiques del 2019, i ha denunciat que Espanya està sumida en una "paràl·lisi" per culpa de la batussa entre els dos partits de dretes. Per això, Sánchez ha exigit a Mariano Rajoy que presenti un avantprojecte de pressupostos, i s'oblidi de les pròrrogues amb les quals diu ara que pot seguir al poder fins al 2020. "Un govern sense pressupostos és com un cotxe sense gasolina", ha asseverat el líder del PSOE.