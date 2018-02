Sánchez exigeix a Rajoy que aprovi uns pressupostos o convoqui eleccions

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigit aquest dimecres al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que "surti de la letargia i de la paràlisi", presenti "ja" el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2018 i "convoqui els espanyols a les urnes" si no té majoria parlamentària per aprovar-los.

Sánchez s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als periodistes a Sevilla a l'arribar al Teatre de la Maestranza per assistir a l'acte de lliurament de les Medalles d'Andalusia amb motiu del 28-F, presidit per la presidenta de la Junta, Susana Díaz, segons informa Europa Press.

"Li demanaria al senyor Rajoy des de Sevilla que surti de la seva letargia i de la seva paràlisi. Ja va estar un any en funcions i no pot aspirar a estar quatre anys més en funcions", ha recordat el líder del PSOE, que ha indicat que "Espanya té molts problemes i governar no consisteix a conservar el poder a qualsevol preu, sobretot quan del que estem parlant és de prorrogar i postergar molts dels problemes que tenen els ciutadans pel que fa a precarietat i desigualtat". I ha afegit: "Cal regenerar la vida democràtica del nostre país ".

En aquest sentit, Sánchez ha exigit a Rajoy: "Presenti els pressupostos i, si no pot comptar amb una majoria parlamentària per aprovar-los, ha de convocar els espanyols a les urnes perquè es pugui construir una majoria diferent que pugui tirar endavant molts dels problemes que té el nostre país i que no està tirant endavant el govern d'Espanya".

En la seva opinió, aquesta cita amb les urnes hauria de servir per articular una "majoria alternativa capaç de fer un govern diferent, capaç de treure Espanya de la paràlisi".