Sánchez titlla Rivera d'"excloent" perquè fa un cordó sanitari contra el PSOE

Pedro Sánchez instal·la la precampanya a Andalusia per carregar fort contra Ciutadans, la formació política que va trencar amb Susana Díaz i va precipitar l'avançament electoral del 2 de desembre passat, en què el PSOE va perdre la Junta. Després d'una setmana d'oferiments entre Albert Rivera i Pablo Casado, el president del govern espanyol ha denunciat que el president taronja li hagi fet un cordó sanitari de cara a possibles pactes postelectorals. "Digue'm amb qui no vas i et diré amb qui vas", ha afirmat Sánchez en un acte aquest divendres a la tarda a Almeria, en què ha lamentat que a la formació taronja no li agrada que governi el PSOE.

"Fa 40 anys que està permès que el PSOE governi aquest país", ha assegurat el líder socialista en relació a les crítiques d'"instrumentalització" de la Moncloa amb els "divendres socials", i ha lamentat que Rivera estigui fent un cordó sanitari a "tots aquells espanyols que alguna vegada a la vida han votat el PSOE". En opinió de Sánchez, Rivera té una visió de la democràcia "excloent" perquè només "busca entendre's amb qui pensa com ell".

El secretari general socialista s'ha queixat que la dreta el situï fora del constitucionalisme i ha retret a Rivera que no li agradi l'article 113, el de la moció de censura. "Va votar en contra de la regeneració de la vida política", ha assenyalat Sánchez, que ha volgut comparar aquell episodi amb la negativa del Congrés als pressupostos: "Aquells que van votar en contra dels pressupostos amb l'independentisme ens diuen que hem pactat nosaltres amb els independentistes. Si no hagués sortit la moció de censura i l'independentisme hagués votat Mariano Rajoy, ¿hauria pactat amb l'independentisme la seva permanència? Una cosa i l'altra són absurdes", ha subratllat.

Així, el líder socialista ha centrat la primera part de la seva intervenció en assenyalar l'espai de la dreta i la ultradreta, que ha qualificat de "prehistòrica" i "predemocràtica", i entre les quals ha avisat que es redueix la distància. "En lloc de PP i Cs moderar la ultradreta, la ultradreta els està radicalitzant", ha apuntat Sánchez, que ha parlat de "moltes sigles per a poc espai i molta testosterona per a poques idees" en aquesta banda de l'espectre polític. Després que les declaracions de Miquel Iceta i Pablo Iglesias amb el referèndum copessin l'agenda, el líder socialista ha ignorat el debat i només ha assenyalat les "barbaritats" del número 2 del PP, Adolfo Suárez Illana, sobre l'avortament. "La veritat és que no van gaire fins en fitxatges", ha dit somrient, i ha deixat clar que "ser Suárez no s'hereta".

Conscient que parteix amb avantatge a les enquestes, Sánchez ha cridat a no caure en la "complaença", tot i que s'ha congratulat de trobar gent que li comunica als actes on va que li farà confiança el 28 d'abril. "Hi haurà gent que no ha votat mai el PSOE que quan m'escolta diu «No m'agrada gaire però és que entre el que hi ha i el que pot representar una mica el sentit comú, jo aposto pel PSOE»", ha assegurat.