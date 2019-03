Sánchez veu Rivera "instal·lat en el sectarisme" i demana una majoria per no necessitar-lo

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticat aquest dilluns el "cordó sanitari" que segons ell els ha fet Ciutadans perquè "no els hi posa als polítics sinó a milions de dirigents". Després que el secretari general socialista, José Luis Ábalos, estengués la mà a Albert Rivera per arribar a pactes després dels comicis que fessin innecessaris els acords amb els independentistes, Sánchez ha lamentat que Rivera s'hagi volgut alinear amb les tres dretes, i ha reivindicat el projecte socialista com el de "l'evolució" davant dels que volen "involucionar".

El president espanyol ha acusat Albert Rivera d'estar "instal·lat en el sectarisme", amb el veto a pactes amb el PSOE i havent rebutjat mesures parlamentàries que incloïen al seu programa, com el permís de paternitat, perquè venien dels socialistes. Per això, ha demanat una majoria parlamentària àmplia, per no necessitar els vots dels taronges.

En un acte de precampanya a Màlaga, Sánchez ha fet una crida a no confiar-se per les bones enquestes dels últims dies, perquè no els cal només guanyar sinó "poder governar", per poder seguir "demostrant que una altra Espanya és possible". A més, ha defensat els seus reials decrets socials en campanya, perquè l'oposició de dretes ha bloquejat les iniciatives a la cambra de manera sistemàtica.

Sánchez ha estat acompanyat de la secretària general del PSOE andalús, Susana Díaz, que s'ha posat com a exemple del que "no pot passar" en les eleccions del 28-A, quan va guanyar les eleccions, però no va poder governar després d'un pacte entre el PP, Cs i Vox. A més, Díaz, qüestionada per la direcció socialista, ha aprofitat l'ocasió per reivindicar-se i deixar clar que el seu objectiu és tornar a ser presidenta de la Junta, i que després de la victòria a les generals i a les municipals que ha pronosticat, hi estarà "més a prop".