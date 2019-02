Sànchez, Rull i Turull demanen al Suprem no passar el judici a la presó per evitar trasllats "humiliants"

Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull han sol·licitat aquest dilluns que el Tribunal Suprem els concedeixi mesures cautelars alternatives a la presó provisional durant el judici per evitar trasllats "humiliants" com el que consideren que es va produir divendres passat. El seu advocat recorda el fet que un guàrdia civil -a qui se li ha obert un expedient sancionador i se l'ha suspès cautelarment de funcions- va gravar un vídeo des de dins d'un vehicle en el qual feia mofa del trasllat dels presos independentistes. També subratlla que les condicions en què es va produir el viatge -tancats en un espai reduït- eren "més pròpies de reclusos d'alta perillositat que no pas de pacífics parlamentaris que sempre han comparegut a les citacions judicials".

L'advocat dels tres encausats, Jordi Pina, subratlla que no és la primera vegada que reben "tractes humiliants en el context de conduccions policials", i fa referència al dia que van ser traslladats quan es va ordenar el seu ingrés a presó provisional "emmanillats i sense cinturó de seguretat", fet que va implicar rebre diversos cops. Amb l'objectiu d'evitar que no es tornin a repetir fets així, Pina reclama al Suprem que ordeni mesures menys perjudicials que no impliquin el viatge amb cotxes de forces de seguretat de l'Estat des de la presó al tribunal i viceversa quan comenci el judici oral.

D'altra banda, Pina també denuncia la "vulneració del dret a la presumpció d'innocència" per part de la secretària d'estat d'Espanya Global, Irene Lozano, que ha engegat una campanya internacional per contrarestar el relat independentista durant el judici. En unes declaracions la setmana passada va assegurar que aquest procediment judicial era un "repte" per a la justícia espanyola perquè el "fet que hi hagi líders polítics que hagin comès delictes penals que estan sent jutjats no és una cosa que passi habitualment".

Després que Lozano tractés els líders independentistes com a "culpables" abans de ser jutjats, continua Pina en el seu escrit, sol·licita a la sala que "requereixi expressament a la Sra. Lozano i a totes les autoritats i funcionaris públics responsables de la campanya Espanya Global a fi que en el futur s'abstinguin en les seves declaracions de menystenir el dret a la presumpció d'innocència dels diputats".