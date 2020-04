Sànchez, Rull i Turull demanen al TC que no ajorni l'admissió del recurs d'empara amb l'excusa del coronavirus

Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull han demanat al Tribunal Constitucional (TC) que respongui amb celeritat l'admissió o no dels recursos d'empara que van presentar el 4 de març, després que El País hagi publicat que el president, Juan José González Rivas, hagi decidit suspendre el ple del dia 21, en què suposadament s'havia de decidir aquesta tramitació. Fonts del TC asseguren a l'ARA que no hi havia convocat cap ple. L'advocat dels tres condemnats, Jordi Pina, ha presentat un escrit aquest dijous en què reclama que es procedeixi a decidir si s'admeten a tràmit o no els recursos i que es resolgui sobre la petició de deixar els presos en llibertat mentre no es resol sobre el fons.

"Causa estupor a aquesta defensa que, en ple segle XXI, en què l'ús de mitjans tecnològics està a l'ordre del dia, el Tribunal Constitucional difereixi la decisió sobre l'admissió a tràmit del recurs d'empara presentat per aquesta part i la resta de condemnats, així com sobre les mesures cautelars interessades, en lloc de celebrar el ple a través de mitjans telemàtics", denuncia el lletrat. I afegeix: "L'excepcional situació que vivim no pot implicar una minva en la tutela dels drets fonamentals dels nostres representants, un aspecte expressament preservat en l'acord de 16 de març del 2020". Pina subratlla que el fet que es trobin a la presó carrega d'arguments la seva petició.

També s'ha fet ressò de la notícia el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que en una piulada a Twitter ha assegurat que el TC "no podrà ajornar la denúncia internacional de la repressió". Amb tot, esgotar la via del tribunal de garanties espanyol és obligatori abans de presentar un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg.