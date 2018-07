Sànchez, Rull i Turull demanen la llibertat després que Llarena hagi retirat les ordres internacionals

Després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena retirés les ordres internacionals pels polítics a l'exili, les defenses han tornat a demanar la llibertat per a Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. En l'escrit que han presentat a la sala segona del Suprem, les defenses reivindiquen que la retirada de les ordres és "la viva mostra de la nul·la confiança que té el mateix Sr. Instructor en la qualificació dels fets de rebel·lió i sedició".

Per a les defenses, aquesta falta de confiança es concreta en el fet que un cop rebutjada la petició de lliurament per un primer Estat (Alemanya), hagi preferit retirar totes les ordres abans de exposar-se al risc que aquestes fossin rebutjats fins per tres països més.

Una vegada Llarena ja ha tancat la instrucció de la macrocausa, les defenses reconeixen a la sala d'enjudiciament que aquesta no pot entrar "en judicis de tipicitat propis de la sentència". No obstant això, creuen que la "rellevància penal de las imputacions en les que es basa la mesura cautelar no pot deixar de tenir-se en compte la immotivada decisió de Llarena". Per aquest motiu, demanen la llibertat de Sànchez, Rull i Turull.

La fiscalia del Tribunal Suprem va demanar aquest dijous que no es modifiquin les mesures cautelars dels presos polítics, tal com li han sol·licitat, i els mantingui en presó preventiva.