Sánchez acusa PP, Cs i Vox d'aprofitar el Procés "per tornar al centralisme predemocràtic"

Catalunya ha centrat el debat polític al Senat, on aquest dimarts ha comparegut el president del govern espanyol. Tot i els esforços de Sánchez per portar al debat cap a la seva gestió al capdavant de l'executiu –ha passat de puntetes per la qüestió catalana durant la seva intervenció inicial d'una hora– el Procés ha tornat a ser el protagonista. Tots els senadors que han parlat durant la sessió s'hi han referit.

Pedro Sánchez ha acusat el PP, Ciutadans i Vox d’aprofitar el Procés per carregar-se l’estat de les autonomies. "Alguns veuen en la crisi territorial l’oportunitat d'enderrocar l’Espanya autonòmica i tornar al centralisme predemocràtic", ha dit durant la seva compareixença. "Som defensors de l’Espanya autonòmica, que ha sigut sinònim de progrés i cohesió social i territorial", ha subratllat el cap de l’executiu socialista.

Des de l'oposició, el portaveu al Senat del PP, Ignacio Cosidó, ha insistit en activar de nou l'article 155 de la Constitució per prendre el control dels Mossos i de les finances de la Generalitat. La petició ha tingut resposta per part de Sánchez durant el seu torn de rèplica. El president espanyol ha acusat el PP de fer oposició a l’Estat en comptes de fer oposició al govern quan apel·la a un 155 "perpetu".

"Poden fer legítimament oposició al govern espanyol, però siguin lleials amb l’Estat", ha demanat el socialista al partit liderat per Pablo Casado. El cap de l’executiu ha carregat contra el PP "per posar en qüestió el model territorial" i per intentar "esgarrapar" vots, i ha acusat la formació de no tenir cap projecte ni per a Catalunya ni per a Espanya. També ha retret al PP que tingui "dues vares de mesurar", una per a quan és al govern espanyol i l'altra per a quan és a l'oposició.

Menyspreu a l'1-O

El president del govern espanyol també ha menyspreat els referèndums del 9-N i de l’1-O i ha assegurat que només van votar els independentistes: "A Catalunya s’ha votat quatre vegades en els últims anys, incloent-hi els referèndums, que al final són per a la seva colla”, li ha etzibat a la senadora d'ERC, Mirella Cortès. Sánchez també ha acusat ERC i el PDECat de "fracturar" la societat catalana per plantejar "referèndums basats en mentides".

També en resposta directa a la portaveu d'ERC, Sánchez ha negat que hi hagi presos polítics: "És una fal·làcia, una gran mentida". Si són a la presó, ha subratllat, és perquè "han comès il·legalitats". A més, el socialista ha criticat les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la "via eslovena" i ha manifestat que aquest és el camí "contrari" a construir un camí "de confiança". "La via és l'Estatut d'Autonomia", ha sentenciat.

Ronda de contactes amb els 'barons'

Després de la seva compareixença i abans de viatjar a Barcelona aquest divendres per celebrar el consell de ministres, Sánchez té previst obrir una ronda de contactes amb els 'barons' socialistes. Aquest dimarts es trobarà amb el president del País Valencià, Ximo Puig, i amb el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.