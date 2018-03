Sànchez, al 'Times': "La justícia espanyola està manipulada pel govern del Partit Popular"

"El bloc independentista segueix unit malgrat les últimes desavinences sobre qui ha de liderar Catalunya", així ho ha expressat Jordi Sànchez al 'Times'. El diari publica avui una peça en què explica que l'exlíder de l'ANC i actual diputat de JxCat, Jordi Sànchez, es postula com el nou president de Catalunya, i que "es compromet a lluitar tot i els intents de Madrid d'empresonar els líders independentistes".



El rotatiu britànic ha parlat amb Ben Emmerson, l'advocat de Sànchez, però també -tal com especifiquen- del president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, el conseller d'Interior Joaquim Forn i el vicepresident Oriol Junqueras. A través d'Emmerson, Sànchez ha assegurat al 'Times' que "la justícia espanyola està manipulada pel govern del Partit Popular" i que "els tribunals estan aplicant filosofies polítiques vestides de llei". A més, l'exlíder de l'ANC ha assegurat que "la violació dels drets humans d'algunes persones és una violació dels drets de tothom", en referència als presos polítics.



De la mateixa manera, la peça explica que la defensa de Sànchez denuncia a les Nacions Unides una "detenció arbitrària" dels quatre empresonats, a qui defineix com a "presos polítics". Una visió, no obstant, negada des de Madrid, tal com matisa el periodista britànic. Tot i la manca de respostes des dels organismes judicials europeus, el diari considera que si s'acaben validant les tesis d'Emmerson "podria ser una vergonya per al govern espanyol".



El 'Times' també recorda que el president Puigdemont va anunciar que "faria un pas al costat" i que va "apuntar a Sànchez" com a candidat per la investidura. Tot això, "davant el dubte de si Sànchez obtindrà el permís judicial per sortir de la presó i assistir a la sessió d'investidura". En la mateixa línia es diu que el Tribunal Constitucional va afirmar que "qualsevol president ha d'estar present a Barcelona". Una situació que consideren "difícil" per a Puigdemont ja que "seria immediatament arrestat només posar un peu a Espanya".



Més enllà d'analitzar la figura de Jordi Sànchez, el diari fa referència al ball de xifres de la manifestació d'aquest diumenge organitzada per la plataforma Tabàrnia, "15.000 persones segons la Guàrdia Urbana" que reclamava la "creació d'una nova regió lleial a Espanya esculpida dins de Catalunya".