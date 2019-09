Sánchez insta Torra a "condemnar qualsevol tipus de violència de qualsevol grup vinculat a l'independentisme"

El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, ha criticat aquest dimecres les declaracions que ha fet el president de la Generalitat, Quim Torra, en què ha carregat contra l'executiu espanyol per les detencions de nou persones vinculades al CDR amb l'objectiu de vincular l'independentisme amb el terrorisme. Sánchez ha deixat clar que Torra "ho té fàcil" perquè això no succeeixi: només ha de "rebutjar i condemnar" els grups hipotèticament associats amb potencials actes violents. El cap de l'executiu espanyol ha fet aquestes afirmacions durant una roda de premsa que ha ofert a Nova York, on aquesta setmana està participant a la Cimera del Clima de les Nacions Unides i en nombrosos actes relacionats amb aquesta qüestió.

Sánchez ha respòs així a les crítiques de Torra, que des del Parlament ha defensat el pacifisme del moviment independentista després de la detenció dilluns dels nou activistes. Torra ha criticat que s'acusi de presumpte terrorisme els detinguts i ha advertit que "mai" permetrà que es vulgui associar un moviment democràtic amb el terrorisme. Amb tot, Sánchez considera que el president català "ho té ben senzill, molt fàcil". El líder socialista ha insistit en aquesta petició per recalcar a Torra que si no vol que hi hagi "cap tipus de dubte sobre cap vincle de l'independentisme amb cap tipus d'acció radical violenta, ha de condemnar qualsevol hipòtesi que aquesta es pugui produir". "Això és el que m'agradaria sentir del senyor Torra", ha exclamat.

Sánchez considera que el problema és que el president català "té dificultats per entendre com funciona l'estat social i democràtic de dret". En aquest sentit, li ha recordat que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuen com a policia judicial per ordre dels jutges i no per ordre del govern, i ha recalcat que Espanya és una democràcia amb separació de poders.