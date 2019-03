Sánchez no es tanca a un cara a cara en campanya, però dubta si amb Casado o amb Rivera

Els debats electorals en la campanya per a les eleccions espanyoles del 28 d’abril comencen a prendre forma, amb les reticències del PSOE a acceptar un cara a cara amb alguns dels líders de l’oposició. De moment han demanat un debat d’aquest tipus el president del PP, Pablo Casado, i el de Ciutadans, Albert Rivera, amb Mediaset, el grup que integra Telecinco i Cuatro, disposada a emetre el debat entre els populars i el líder socialista, Pedro Sánchez.

El secretari organització del PSOE, José Luis Ábalos, s’hi ha referit aquest dilluns després de rebre la carta de Rivera en la qual li demana aquest tipus de debat, i ha posat l’accent en els debats “amb tothom”, als quals Sánchez està obert sense dubtes. De moment, Atresmedia, la cadena que integra La Sexta i Antena 3, farà un debat a cinc amb els candidats del PSOE, el PP, Podem, Ciutadans i Vox, al qual tots els partits han accedit. Serà el 23 d’abril, i se sumarà al debat de diversos partits que se celebrarà a TVE, que exclourà Vox per la falta de representació institucional de la formació ultradretana.

Ábalos ha afirmat que el format preferit és aquest i ha aprofitat la negativa de Mariano Rajoy a debatre amb Sánchez en les eleccions del 2016, amb l’argument que la batalla ja no era de dos, sinó de quatre partits. Tot i així, Ábalos ha dit que cal “estudiar” quin ha de ser el format d’un eventual cara a cara, i amb qui s’hauria de batre Sánchez, si amb Casado o amb Rivera. En aquest sentit, ha afirmat que decidiran “en el seu moment” si accedeixen o no a aquest format, i que no faran seguidisme de les estratègies electorals del PP i Cs.

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha defensat en una carta enviada a Ábalos justament aquest dilluns que cal un debat entre els dos candidats perquè els espanyols “puguin triar” entre la “nació de lliures i iguals” que defensa Rivera i la “nació de nacions” que defensa el líder socialista. Ábalos ha assegurat que encara no ha rebut la carta, i que hi respondrà “amb bon to”, però que no aniran “a remolc” de les estratègies electorals dels seus rivals.

Candidatures polèmiques

El secretari d’organització socialista ha rebutjat també que en l’elaboració de llistes a les generals hi hagi hagut un “ajustament de comptes” amb Susana Díaz, tot i que la líder del partit a Andalusia ha vist com els seus aliats quedaven fora, i ha dit que “hi ha gent de tot tipus” dins de les llistes, tot i que ha admès la voluntat de fer un grup que respongui a l’interès del “grup federal”, per a les quals l’executiva de Sánchez té poder de veto. També ha defensat que “sempre” ha sigut de l’interès dels governs socialistes que hi hagi els ministres a les llistes, i que l’elaboració s’ha fet amb “cohesió”. A més, ha afirmat que en el cas de les llistes als Parlaments autonòmics respectaran l’autonomia de les federacions.