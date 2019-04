Sánchez posa com a exemple el creixement de la ultradreta finlandesa per mobilitzar l'electorat indecís

El to de Sánchez, les paraules emprades i els punts clau del seu discurs no canvien, a grans trets, mentre les enquestes li somriuen. Però aquest migdia, en un dinar-míting a Ourense, ha trobat un exemple molt d'actualitat per mobilitzar el vot progressista i de centre: Finlàndia, on fa dos dies la ultradreta va quedar a només un 0,2% dels vots i a un escó dels socialdemòcrates, guanyadors de les eleccions.

"Allà els socialdemòcrates també es pensaven que guanyarien per molt i al final només han tret 6.000 vots a l'extrema dreta. L'important d'una campanya no és com comença sinó com acaba", ha advertit Sánchez, que un cop més ha edificat el seu discurs sobre tres pilars: "La justícia social, la convivència dins del marc de la Constitució i la neteja i regeneració democràtica contra la corrupció".

En un míting amb menys propostes que defensa de la gestió feta –"En aquests set mesos hem fet més per Ourense i per Galícia que el PP en set anys"–, ha reivindicat que "ser patriota és treballar perquè Espanya sigui cada dia un país millor, i això és el que fa el PSOE". Ha defensat "la redistribució del creixement econòmic" i ha recordat mesures recents com l'ampliació del permís de paternitat o el dret a subsidi per a persones més grans de 52 anys.

El president ha ofert la seva ajuda als candidats a alcalde de la ciutat, Rafael Villarino, i a president de la Xunta, Gonzalo Caballero, per guanyar les pròximes eleccions municipals i autonòmiques davant d'un PP hegemònic a Galícia. Confiat que això canviarà, Caballero ha qualificat de "nefast" el balanç dels deu anys de Feijoo al capdavant del govern i ha dit, sobre els partits de dretes, que "les tres paperetes representen el mateix", i que el PP "ha abandonat la moderació". En cap moment, ni Sánchez ni els seus companys de partit s'han referit a la "pluralitat nacional", que no es menciona explícitament al programa del PSOE.

A més, Caballero ha demanat a Casado que "faci rectificar" o cessi immediatament al cap de llista de Huelva, Juan José Cortés, que dilluns va acusar Pedro Sánchez de "seure amb assassins, violadors i pederastes, que vol deixar al carrer quan tregui la presó permanent revisable". Casado, però, estava donant suport en aquell mateix moment al seu "amic" en un acte públic a Huelva.