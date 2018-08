Sánchez afirma que el rei "sempre ha bastit ponts amb Catalunya"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha sortit aquest dilluns en defensa de Felip VI. Després de reunir-se amb ell al Palau de Marivent a Palma, el dirigent socialista ha reivindicat la figura del monarca i ha assegurat que "sempre ha bastit ponts amb Catalunya". Sánchez ha fet aquestes declaracions en ser preguntat sobre el fet que el president del Parlament balear assegurés fa una setmana que Felip VI era partidari del diàleg amb Catalunya, unes declaracions que ell mateix va matisar més tard.

"Tenim un cap d'estat que entén l'Espanya plural, que entén la diversitat del país i que sempre ha bastit ponts amb Catalunya", ha assegurat Sánchez.

El president del govern espanyol ha volgut sortir així al pas també de les crítiques que l'independentisme està fent al fet que el rei estigui present el 17 d'agost als actes d'homenatge a les víctimes de l'atemptat de fa un any. Sánchez ha remarcat que tant el rei com la reina seran a Barcelona aquell dia per mostrar el seu rebuig al terrorisme i la seva solidaritat amb les víctimes i les famílies. "Contra el terrorisme no hi ha fissures possibles", ha remarcat.