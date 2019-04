Sánchez alerta que l'alta abstenció és l'única opció de victòria de la dreta

El to i el discurs de Sánchez són, un cop passat els debats, pràcticament idèntics als de fa tres dies. Mobilitzar l'electorat indecís i el de Podem s'ha convertit en el gran repte de l'esprint final de campanya. Així ho ha fet explícit aquest dimecres a Badajoz, on ha assegurat que "la dreta té un clau ardent a què agafar-se: l'abstenció".

Aquesta és fins ara l'al·lusió més clara i directa de Sánchez als que pensen quedar-se a casa diumenge, després que altres dies ha insistit que el PSOE és "l'únic partit que pot frenar la dreta" i que "pot garantir que Espanya continuï avançant i no retrocedint 40 anys", expressions que ha repetit aquest dimecres.

Sánchez, que ha arribat una hora i mitja tard al míting de l'auditori de l'Hotel Mercure Rio, ha pronunciat un discurs sense referències a l'independentisme, més enllà de cridar a la "concòrdia territorial", ni a Pablo Iglesias, malgrat que pocs minuts abans l'expresident extremeny Rodríguez Ibarra s'havia mostrat molt dur tant amb els líders sobiranistes com amb el líder d'Unides Podem.

El candidat a la presidència, en canvi, té clar que el seu enemic és la dreta, malgrat que en el míting ha evitat referir-se als partits directament i fer cap al·lusió a les enganxades del debat. El que sí que ha fet Sánchez és allunyar qualsevol visió catastrofista sobre Espanya recordant que "és el tercer país del món en esperança de vida" i assegurant que "des de fora, transmet valors positius", i ha celebrat els 14 anys des de l'aprovació del matrimoni igualitari.

A banda d'això, Sánchez continua repetint les tres idees eix del seu programa: "Lluita contra la desigualtat, per la convivència entre territoris i per la neteja democràtica contra la corrupció". També ha tingut algunes deferències pels territoris que visita, com per exemple "millorar les infraestructures que l'estat li deu" a Extremadura, amb menció especial a l'Espanya despoblada sobre un ferrocarril que ha promès impulsar.