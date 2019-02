Pedro Sánchez, més amable amb Rajoy que amb González: “Catalunya ens va unir”

La imatge és inèdita. Un president del govern espanyol -de moment- presenta un llibre de memòries. Tots els anteriors inquilins de la Moncloa s’han acabat entregant tard o d’hora a la pràctica literària, però cap d’ells ha publicat en actiu. Això, sumat a l’inici de la precampanya electoral, genera una forta expectativa per la presentació de ‘Manual de resistencia’ (Península), de Pedro Sánchez, tot i que escrit “a quatre mans” amb la responsable de la reputació global d’Espanya, Irene Lozano, segons diu el socialista, tot i que el seu és únic nom que apareix a la portada.

Sánchez vol explotar la seva imatge de president pop. Contrastar amb l’encotillada presència del seu antecessor, Mariano Rajoy, i també amb les velles glòries del seu partit que tantes vegades li han fet la traveta. Es nota en els mestres de cerimònies que ha triat per a la presentació del llibre, els mediàtics Mercedes Milà i Jesús Calleja, amb qui el cap del govern va compartir un programa de televisió en el qual s’entregava a les aventures extremes. El format li porta problemes. Els dos periodistes, que no amaguen la seva preferència pel candidat -“gràcies pel diàleg”, li diu Milà a la primera intervenció-, fan una mica de periodistes quan el collen perquè expliqui detalls de la guerra interna que va acabar amb el seu lideratge del partit. I és aquí quan Sánchez deixa anar les primeres pantoflades, i es refereix a Felipe González -i també a Susana Díaz- com a “referents socialistes d’una Espanya que ja no és”, tot i negar que hi hagi “revenja” al llibre.

Més amable es mostra Sánchez amb Rajoy, el president que va deposar. “Catalunya ens va unir”, confessa. “Va tenir un enorme sentit d’Estat” amb la qüestió catalana, rebla. I aprofita l’afalac a l’expresident per criticar el seu successor al PP, Pablo Casado, que defensa l’aplicació de l’article 155 a Catalunya de nou, que ell considera “inconstitucional” i una “absoluta irresponsabilitat”. Milà l’ajuda: “Com segueixin amb això del 155, l’independentisme no tindrà el 47%, tindrà el 80%”, explica, recordant que ella és catalana i viu a Brcelona.

L’intent de modernitzar el format contrasta amb la presència barroca del saló Granados de l’hotel Intercontinental, al centre de Madrid, on es presenta l’obra, que ja s’ha convertit en ‘bestseller’ a l’Estat. Un cordó separa el saló noble, amb cinc grans làmpares d’aranya, i que recorda al saló on ballaven ‘La Bella i la Bèstia’ al final de la pel·lícula de Disney. A la banda bona, els ministres del seu executiu gairebé en ple, socialistes que li van donar suport en la cursa per les primàries, i la resta de ‘vips’, entre els quals hi ha des de periodistes de renom a activistes. Rere el cordó, la segona classe, entre les quals hi ha els secretaris d’Estat, treballadors del ministeri, socialistes de base i també antics col·laboradors estrets de Sánchez, com César Luena, qui va ser número dos al partit, caigut en desgràcia després del seu suport a Patxi López a les primàries i que busca lloc a les últimes files.

Luena, com la resta de convidats, escolta des d’aquí com el president espanyol relata la seva ressuscitació com a secretari general del PSOE, després de les primàries en les quals van distanciar-se.