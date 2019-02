Sánchez anunciarà aquest divendres a les 10 h la data de les eleccions

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per a aquest divendres un consell de ministres extraordinari a les 9 del matí, després del qual, a les 10, farà un missatge institucional en què anunciarà la data de les eleccions generals. Després d'aquesta reunió del seu gabinet, a les 10.30 h, tornarà a reunir els seus ministres per a la reunió ordinària de cada divendres, segons ha informat la Moncloa. En aquesta segona reunió s'aprovarà, entre d'altres, la fase final de l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos, i es donarà 15 dies a la família per triar un lloc per a la inhumació.

Entre les opcions de Sánchez per convocar els comicis la que té més números és el 28 d'abril, tot i que hi ha altres dates sobre la taula, com el 14 d'abril, que va fer córrer el seu entorn; l'11 d'abril, que és el primer dia que les podria convocar, i és un dia feiner; un 'superdiumenge' al maig, o, fins i tot, allargar el mandat, una opció que s'albira poc probable.

Durant aquest dijous alguns dels seus ministres, com la d'Hisenda, María Jesús Montero, han aclarit alguns dubtes, afirmant que efectivament demà convocarà els comicis.