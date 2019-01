Sánchez tornarà dissabte a Barcelona en un acte de partit per reivindicar la seva gestió i els pressupostos

El president espanyol, Pedro Sánchez, tornarà aquest dissabte a Barcelona en un gran acte dels socialistes al costat del primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Així ho ha anunciat el secretari d'organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, que ha explicat que el cap de l'executiu central busca donar així inici al nou curs polític.

Sánchez, que diumenge serà a Burgos un altre acte de partit amb el líder del PSOE a Castella i Lleó, Luis Tudanca, posa en marxa d'aquesta manera les dues campanyes que avui ha acordat desenvolupar l'executiva del PSOE: una per explicar l'avantprojecte de pressupostos de l'Estat, que aprovarà aquest divendres, i una altra per donar compte de la seva gestió i impulsar la marca socialista de cara a les eleccions municipals, autonòmiques i europees del 26 de maig.

Segons Ábalos, el de dissabte serà un acte "merament polític" en què Sánchez acudirà en condició del secretari general del PSOE. Hi farà una "explicació de set mesos del govern" i posarà en valor "el que s’ha aconseguit i el que s'ha dut a terme", ha dit, i ha afegit que també "exposarà el projecte polític que es fixa als pressupostos generals de l’Estat". Ábalos ha deixat molt clar, però, que el govern espanyol no farà en cap cas farà els "gestos" que li reclamen els partits independentistes per avalar els comptes.

De moment no està previst que en la visita Sánchez mantingui cap trobada amb el president de la Generalitat, Quim Torra, tal com ha aclarit aquest mateix dimarts la portaveu del Govern, Elsa Artadi. La també consellera de la Presidència sí que ha explicat que la Generalitat i la Moncloa han reprès les converses aquesta setmana per acordar una nova trobada, tal com van acordar el 20 de desembre a Barcelona. Artadi ha exigit al govern espanyol que "defineixi el format i la metodologia" d'aquesta reunió per tal que el diàleg sigui "efectiu".