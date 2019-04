Sánchez arrenca campanya a Andalusia per atiar la por a un tripartit de dretes

Pedro Sánchez ha tirat de simbolisme per obrir la seva campanya cap a les generals del 28 d’abril. El candidat socialista ha escollit Dos Hermanas per al seu míting inicial, en el qual s’ha acompanyat de la líder del PSOE andalús i rival interna, Susana Díaz. És des d’aquesta població sevillana, a 20 minuts de la capital, des d’on, el 2017, el líder dels socialistes espanyols va anunciar la seva intenció d’optar a les primàries del partit, després d’una operació per descavalcar-lo liderada justament per Díaz, a qui va derrotar en les eleccions internes; i Andalusia és el primer lloc on s’ha materialitzat l’amenaça del tripartit de dretes que Sánchez ha brandant durant tota la precampanya amb la intenció de mobilitzar el votant d’esquerres.

“Hi ha un risc evident que la dreta sumi, per això és important que no ens relaxen”, ha dit el candidat, en un intent de refredar els ànims de la militància. Visualitzant com a real l’amenaça d’un govern del PP i Ciutadans amb el suport de la ultradreta de Vox com el que es va conformar després de les eleccions del 2 de desembre a la comunitat, el PSOE té la intenció de neutralitzar la principal amenaça que han detectat per als seus interessos: l’abstenció del seu electorat, amb una dreta fortament mobilitzada. I en això, Andalusia és un bon exemple, perquè va ser sobretot la demobilització del votant tradicional del PSOE, i no tant una millora de resultat de la dreta (que en termes absoluts no va arrencar una quantitat de vot rellevant a l’esquerra), la responsable de l’alternativa de govern històrica.

De fet, fonts de la campanya de Sánchez han explicat que desconfien de l’enquesta del CIS, publicada dimarts, i que els donava una majoria de govern còmoda, amb la possibilitat de triar socis, i han considerat que la triple dreta està més forta que els que diuen alguns sondejos. El missatge entronca amb la voluntat de mobilitzar l’electorat, i l’amenaça que les enquestes positives pugui tenir un efecte desmotivador, en desdibuixar l’amenaça de perdre la Moncloa. I és en aquest context, per fer visible l’amenaça de Vox, que el partit ha decidit aquest dijous acceptar el debat a cinc d’Atresmedia, que inclou l’ultradreta, i rebutjar el dels quatre grans partits a TVE.

Davant d’aquesta amenaça, Sánchez s’ha mostrat com “l’única alternativa” per frenar-la, i Sánchez ha reivindicat la “política útil” davant de “l’insult, la confrontació i la mentida”, i ha tret pit de les reformes socials que ha fet des del govern. En canvi, en cas d’un govern de dretes, segons ell, “la confrontació territorial està garantida” i “tornaran les retallades”. Per això, ha plantejat els comicis com un “plebiscit entre avançar o retrocedir”, i ha apel·lat a “l’Espanya constitucional” que per al PSOE significa “un espai de convivència i integració i no un d’exclusió”.

Díaz ha donat un suport tancat al candidat, i ha servit d’exemple viu de la possibilitat de perdre un govern per un pacte de la dreta “sense escrúpols”: “Si nosaltres no anem a votar torna la dreta, i la pitjor dreta que hi ha hagut”. La secretària general dels socialistes andalusos ha rebutjat “lliçons” de la dreta, que ha titllat de “cruel, egoïsta i xenòfoba”. També ha rebutjat l’intent de la dreta d’”enfrontar-nos”, en referència a Andalusia i Catalunya, perquè “saben que quan al PSOE li ha anat bé és quan li ha anat bé” a aquests dos territoris.

El primer dels dos actes que Sánchez ha celebrat a Dos Hermanas, al recinte firal, ha servit per constatar la sensació al PSOE que la seva militància està animada. El pavelló s’ha quedat petit, i desenes de persones han hagut de quedar-se fora, un fet que s’ha convertit en habitual durant la precampanya, i que no ho va ser gens en les campanyes del 2015 i el 2016, quan el PSOE va foradar consecutivament el seu terra electoral.

A més de Díaz, Sánchez s’ha acompanyat en l’obertura de campanya de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, cap de llista per Sevilla, i a qui algunes fonts han situat com la més ben vista per la direcció del partit per rellevar la secretària general del PSOE andalús. La ministra ha tret pit de les polítiques socials impulsades en els deu mesos de govern socialista, en l’eix sectorial en el qual vol insistir el partit durant la campanya, defugint el debat sobre Catalunya, on la triple dreta està posant el focus. Montero també ha aprofitat per criticar els rivals de Sánchez, que, ha dit, estan “desesperats” i volen una “Espanya en blanc i negre”, amb l’únic objectiu de “posar-se d’acord per fer fora el PSOE”.

L’alcalde de la població, Francisco Toscano, un històric socialista que ocupa el càrrec des del 1983 i es va alinear amb Sánchez durant les primàries, ha estat l’encarregat d’obrir el míting, i ha fet un discurs en favor de la “tolerància”, agafant com a analogia l’avinguda d’Espanya de la localitat, on s’ha celebrat l’acte, i que té una rotonda per a cadascuna de les comunitat autònomes: “Sabeu quina és la millora manera d’entrar i sortir de les rotondes? Amb tolerància”.