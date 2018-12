Sánchez rebaixa el to de la crítica a Torra i reprèn l'aposta pel "diàleg" i la "generositat"

Després de l'escalada de to que es va materialitzar en el ple sobre Catalunya de dimecres, Pedro Sánchez ha tornat a rebaixar els decibels amb Quim Torra. La decisió de portar el consell de ministres a Barcelona el 21 de desembre acosta la possibilitat d'una trobada entre el president del govern espanyol i Quim Torra. I a l'espera de la resposta del president català, Sánchez s'ha mostrat del tot predisposat a trobar-se i ha recuperat les bones paraules. Però aquest endolciment del to arriba en un moment en què les relacions entre el govern socialista i les forces independentistes –còmplices de la moció de censura a Rajoy i necessàries per aprovar els pressupostos– s'ha anat complicant. Per això, preguntat sobre si no tem que la seva política amb Catalunya li costi el govern, Sánchez ha respost que "n'assumeix les responsabilitats".

El president espanyol, però, ha recuperat la política de l'"ibuprofèn" que aquesta setmana havia qüestionat el seu ministre d'Exteriors, Josep Borrell. Ha fet una crida a la necessitat de "calma, temps, diàleg, generositat i sentit d'estat", i ha defensat la necessitat de reunir el consell de ministres a la capital catalana malgrat els impediments. El líder socialista ha reconegut que la reunió encara no està tancada perquè el president Quim Torra encara no ha respost la seva petició per carta. Tot i això, ha mostrat el seu desig de fer-ho perquè "és un gest de concòrdia i convivència". L'ha descrit, fins i tot, com una mostra "d'afecte" cap a tots els catalans i una manera d'acostar el govern a l'Espanya autonòmica.

Sobre el contingut de la reunió, un dels punts claus des del punt de vista del Govern, el president espanyol ha assegurat que dins la Constitució "es pot parlar de tot" i ha reptat Torra. "Tot el temps que destini a parlar d'autodeterminació jo el destinaré a parlar de precarietat laboral, qualitat dels serveis públics i a veure com podem reconstruir l'estat del benestar", ha etzibat.

De moment, la trobada entre els presidents català i espanyol està sobre la taula. La Generalitat encara estudia si acceptar-la perquè reclama "parlar de tot". I tota aquesta polèmica arriba envoltada dels problemes de seguretat. Entitats, partits i CDR han anunciat les seves intencions de dur a terme accions diverses de protesta el dia del consell de ministres, en contra precisament de la presència del govern espanyol a Catalunya, en un moment en què s'ha acusat els Mossos (i per tant la Generalitat) d'inacció davant les últimes protestes dels CDR. El govern espanyol ja ha dit que enviaria un reforç per intentar garantir la celebració del consell malgrat que la Generalitat ja va avisar que la Llotja de Mar no era el millor indret en termes de seguretat.