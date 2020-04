Sánchez avala que els ajuntaments dediquin el superàvit a la recuperació del coronavirus

El món local ha estat reivindicant les últimes setmanes flexibilitzar les normes d'estabilitat pressupostària per poder combatre així les conseqüències de la pandèmia del coronavirus, i el govern espanyol ho ha autoritzat. Segons ha informat el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Abel Caballero, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a abordar coordinadament destinar el superàvit de 2019 dels municipis i els romanents d'exercicis anteriors a la "reconstrucció econòmica i social".

Després de reunir-se aquest migdia amb el cap de l'executiu espanyol, juntament amb els 27 membres del govern de la FEMP, Caballero ha indicat que les properes setmanes treballarà colze a colze amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el de Sanitat, Salvador Illa, la desescalada dels municipis. Unes converses que es desenvoluparan en paral·lel al debat que formacions polítiques mantindran per assolir un Pacte de Reconstrucció, i també de les conferències de presidents autonòmics que segueixen celebrant-se setmanalment.

Cabellero ha explicat que ha de ser l'executiu espanyol qui acabi aprovant la disposició dels 10.000 milions d'euros que es calcula que es podrien destinar: 3.830 milions del superàvit de 2019 i altres 7.000 milions de romanents anteriors. Es tracta de diners bloquejats per la llei d'estabilitat pressupostària, que limita la despesa pública de les administracions locals, de manera que s'haurà de fer una reforma d'aquesta norma o bé dictar un decret llei. El que després caldrà veure és en què es gasten els recursos disponibles, i Caballero ja ha assegurat que els ajuntaments haurien de tenir llibertat per decidir-ho.

Segons ha relatat el també alcalde de Vigo, Sánchez s'ha compromès a mantenir una entrevista quinzenal amb la FEMP, i ha celebrat així que el món local i provincial es faci valer en "l'arquitectura institucional de l'Estat". En aquest sentit, ha apuntat que el paper dels ajuntaments en el desconfinament "serà central" i ha donat per fet que la desescalada serà territorialitzada, no per comunitats autponomes, sinó per ciutats o províncies. "Serem al procés", ha anotat Caballero sobre la planificació d'aquesta nova fase. "Per sentit comú, ha d'haver diferents paràmetres perquè si alguns van per davant estiguin aïllats d'altres zones amb nivell més endarrerit de desconfinament", ha afegit.

Canvi de criteri

El vistiplau de Sánchez a les corporacions locals arriba després que en un inici el govern espanyol només permetés destinar una quantitat parcial dels superàvits: només un 5%. Ja aleshores diversos representants del món municipal es queixaven que era "insuficient" i que des del govern espanyol no s'estava concretant quant podia gastar cada ajuntament. Més enllà del permís per aprofitar el superàvit, Caballero ha subratllat que també s'ha d'ajudar econòmicament a les entitats locals que no tenen reserves per gastar, i ha suggerit que les comunitats autònomes -que sí que estan rebent ajudes del govern espanyol- s'impliquin en aquest sentit. Sobre aquest supòsit, fonts del ministeri d'Hisenda ja apuntaven fa dies que es podrien demanar diners del fons d'emergència social, dotat de 300 milions d'euros i dels quals un 15% són per a Catalunya.