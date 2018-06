Sánchez es bolca a promocionar-se a Europa

Pedro Sánchez va debutar ahir a Brussel·les entre els seus homòlegs europeus amb una crida a cooperar en política migratòria després de l’acollida de l’ Aquarius. Només tres setmanes després d’aterrar a la Moncloa, el president espanyol s’ha bolcat a potenciar el seu perfil internacional de la mà de França i Alemanya. El seu equip va picar de seguida a la porta de les principals capitals europees. I s’ha sorprès de la bona predisposició dels grans socis comunitaris.

El primer a respondre va ser el primer ministre portuguès, António Costa, amb qui fa just una setmana van acordar reunir-se avui mateix a Lisboa. Però el líder socialista s’haurà de conformar a ser l’últim de la llista i veure-s’hi el 2 de juliol. Després del fair play demostrat en la primera reunió amb Emmanuel Macron dissabte a París, la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha fet un forat a Sánchez perquè puguin esmorzar junts demà a Berlín. Amb un govern euròfob a Roma, Sánchez busca reforçar l’eix Madrid-París-Berlín sense oblidar l’exemple que ha sigut Portugal per al seu govern.

La minicimera informal d’ahir va ser la preestrena del Consell Europeu de dijous i divendres, en què els presidents de la Unió Europea podran parlar per primer cop amb un president espanyol sense traductor, és a dir, directament en anglès o francès. Així es va dirigir ahir Sánchez als periodistes a Brussel·les, als quals els va traslladar el suport a la iniciativa de Macron de crear centres tancats per a l’arribada d’immigrants com una fórmula per a “una política migratòria controlada i responsable”. Sánchez ha convertit la resposta migratòria en la carta de presentació, una forma de no mullar-se encara sobre la política econòmica de l’eurozona.

Merkel i Sánchez van mantenir ahir el primer contacte a Brussel·les, i el president espanyol va seure a l’esquerra de la cancellera durant la reunió informal de líders europeus. En una entrevista publicada a El País, refermava el seu interès a reforçar l’eix Madrid-París-Berlín: “Si s’analitza la perspectiva històrica, sempre que França, Alemanya i Espanya han anat plegades li ha anat bé a la UE”. A més, li agradaria que en aquest front s’hi incorporés L isboa, en un moment en què Costa busca demostrar que la recuperació de la socialdemocràcia a Europa arranca per la península Ibèrica. “Crec que aquesta perspectiva ibèrica ens anirà molt bé i, a més, amb un govern socialista amic com el de Costa”, afegia Sánchez.

Davant la Itàlia de Matteo Salvini, l’extrema dreta austríaca de Sebastian Kurz i l’hongaresa de Víktor Orbán, Sánchez es vol presentar com la peça que faltava a França i Alemanya per construir una Europa “forta i solidària”. Així ho expliquen fonts de la Moncloa, on creuen que s’ha de girar full a l’etapa en què Madrid es limitava a complir les exigències econòmiques, a estrènyer-se el cinturó i a retallar segons el que demanava la troica. Segons el seu parer, tant Macron com Merkel estan desitjant que Espanya recuperi pes i protagonisme i ocupi el terreny que ha deixat d’ocupar Itàlia. Amb tot, la nova ministra d’Economia, Nadia Calviño, diu que encara és “absolutament prematur” assegurar que Espanya complirà amb l’objectiu de dèficit del 2,2%, si bé està convençuda que se situarà per sota del 3%.

Les dificultats de Merkel

La cancellera rebrà demà Sánchez amb el dol d’haver perdut un dels seus socis clau al Parlament Europeu, el govern de Mariano Rajoy. Merkel està obligada a fer equilibris entre els socialdemòcrates alemanys, l’SPD, i els seus socis bavaresos, la CDU, que li demanen segellar les fronteres. Sánchez s’hi presentarà amb “l’autoritat moral” d’haver decidit acollir les 629 persones que anaven a bord de l’ Aquarius i haver anunciat la intenció de retirar els filats de ganivetes de les fronteres de Ceuta i Melilla. A diferència dels seus predecessors, el president espanyol ha deixat per més endavant la reunió amb el rei del Marroc, que sempre era la primera per a tots els presidents espanyols. Fonts socialistes diuen que el monarca passa un mal moment intern.