Sánchez celebrarà un consell de ministres a Sevilla la vigília de l'aniversari de la DUI

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reunirà el primer consell de ministres fora de Madrid a Sevilla, just un dia abans de l'aniversari de la DUI a Catalunya, segons han informat aquest dijous fonts de la Moncloa.

El cap de l'executiu espanyol ja havia anunciat la intenció de celebrar una reunió a Andalusia a l’estiu, juntament amb una altra a Barcelona, per fer front als "problemes dels ciutadans", entre els quals hi ha la situació a Catalunya. I l’executiu ha decidit donar prioritat a la trobada en territori andalús, on està previst que se celebrin eleccions autonòmiques de manera imminent. Celebrant les reunions de consell de ministres fora de Madrid Sánchez va dir que volia demostrar que el seu govern té "un projecte polític per a cada territori d'Espanya".

La reunió de Barcelona quedarà per més endavant, malgrat que el president espanyol va dir l’estiu passat que atorgava una "extraordinària importància" al consell de ministres que se celebraria a Catalunya i va afegir fins i tot que seria durant la tardor. La Moncloa va explicar aleshores que el consell de ministres se celebraria previsiblement pels volts de l'aniversari del referèndum de l'1 d'Octubre.