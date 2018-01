Sánchez retreu a Arrimadas que encara no s'hagi posat en contacte amb Iceta i sí amb els comuns

Pedro Sánchez fa mesos que intenta esmunyir-se d'enredar-se en la crisi catalana. Després de fer costat al bloc del 155, ha evitat en tot moment sortir a valorar els últims esdeveniments, fins i tot les conseqüències del 21-D. Aquest dimarts finalment ha donat la cara en un esmorzar informatiu a l'hotel Palace de Madrid, però amb un discurs destinat, justament, a sortir del debat territorial i focalitzar-se en els aspectes més socials. Amb tot, no ha pogut evitar entrar a valorar l'escenari política la Parlament, que s'ha de constituir el pròxim dimecres.

El 21-D ha suposat el tret de sortida en una llarga precampanya a nivell estatal. Per a Sánchez, la major conseqüència és una "guerra freda" entre el PP i Ciutadans que es pot traduir en "més bloqueig parlamentari". El líder socialista es reivindica com l'alternativa i prova de desmarcar-se del partit taronja. Per això ha retret aquest dimarts a la líder del Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, encara no s'hagi posat en contacte amb el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i en canvi sí que es reuneixi amb els comuns.

"És simptomàtic que no s'hagi produït encara aquesta situació", ha assenyalat ja durant el torn de preguntes, assegurant que havia preguntat justament a Iceta si havia parlat amb Arrimadas després que en l'entrevista a 'El País' digués que ara sí que estava disposada a lluitar per ser presidenta de la Generalitat. "Potser Arrimada no esta tant per formar govern sinó per un altre tipus d'estratègia", ha afegit. Ferraz considera que Cs està fent campanya contra el PP i el PSOE a nivell estatal i que pensa en unes hipotètiques segones eleccions autonòmiques.

Avís a l'independentisme

La resta del missatge sobre Catalunya ha anat en la mateixa línia que ha defensat Ferraz des del 21 de desembre: recorda al bloc independentista que pot tenir la majoria en escons, però no té una "majoria social" perquè "Catalunya viu un empat continu". Alerta al PP que no és pot ser "un gran partit a Espanya sent una anècdota a Catalunya" i demana al PP i Cs que es comprometin a reformar la Constitució des de demà mateix, en què oficialment comencen les compareixences a la comissió per a la seva reforma al Congrés.

Sobre finançament autonòmic, ha censurat el tancredisme de Rajoy -que ha definit amb tot luxe de detalls- i ha acusat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, d'actuar amb "actituds totalitàries" amenaçant a les comunitats governades pels socialistes amb qui necessita pactar i dialogar el finançament, i més amb un any de retard des de la promesa feta en la conferència de presidents del gener.