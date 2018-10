Sánchez rebutja comparèixer al Senat per donar explicacions de la seva tesi doctoral

El govern espanyol ha comunicat a la junta de portaveus del Senat que Pedro Sánchez no compareixerà al ple del Senat el dia 23 d’octubre per parlar exclusivament de la seva tesi doctoral, com reclama la majoria absoluta del PP. Ho ha anunciat el portaveu del PSOE a la cambra alta, Ander Gil, que ha afirmat que el president espanyol no anirà agafat “de la solapa” a la cambra. El govern espanyol assegura que el reglament del Senat no permet que els grups forcin el president a parlar d’un tema específic.

L’executiu espanyol havia sol·licitat comparèixer a petició pròpia per parlar també d’immigració. “Han intentat portar el president arrossegat i de les orelles”, ha afirmat Gil, però “aquest govern no acudirà ni de la solapa, ni de les orelles ni arrossegat al fangar en què el PP vol convertir aquesta casa”. Fonts del govern espanyol han apuntat que Sánchez pot declinar la compareixença perquè el reglament del Senat, a diferència del del Congrés, “no obliga el president a comparèixer-hi” i només parla de la possibilitat de demanar la presència del govern a la cambra davant les comissions, però no en ple.