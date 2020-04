Sánchez compareixerà el 22 d'abril al Congrés per les cimeres de la UE i una possible pròrroga de l'estat d'alarma

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà dimecres de la setmana que ve, 22 d'abril, al Congrés per explicar el contingut de les últimes cimeres de la UE en relació al covid-19 i, si ho considerar oportú, per demanar una tercera pròrroga de l'estat d'alarma. Sánchez ja va avançar que tenia la intenció de prorrogar els estats d'alarma tot el temps que fos necessari a mesura que es desescalava el confinament. De fet, en l'últim ple celebrat a la cambra baixa –el dijous 9 d'abril– per prorrogar per segona vegada l'estat d'alarma, Sánchez ja es va mostrar "convençut" que hauria de sol·licitar una tercera ampliació.

De tota manera, el govern espanyol encara no ha avançat al Congrés si demanarà la pròrroga, però l'oposició ja ho dona per descomptat. De fet, fonts de la Moncloa apunten que encara és aviat per aventurar-se a confirmar si demanaran una tercera pròrroga de l'estat d'alarma, tot i que no ho descarten. Si fos així, l'estat d'alarma es podria allargar 15 dies més, és a dir, fins al diumenge 10 de maig. De tota manera, s'hauria de veure en quines mesures es concreta aquesta nova pròrroga i si allarga el confinament tal com està establert a hores d'ara. Sánchez encara no ha posat data a l'inici de la fase de desescalada i tampoc ha descartat tornar a una etapa més restrictiva en funció de com evolucioni la pandèmia.

La compareixença del president espanyol a la cambra baixa del pròxim 22 d'abril serà la cinquena des que va esclatar la crisi sanitària. La primera vegada va ser el 18 de març, quan va donar compte als pocs diputats presents a l'hemicicle arran de les mesures sanitàries, i aquest dimecres serà la quarta vegada que torni a la cambra baixa des que va decretar l'estat d'alarma. Ho farà per sotmetre's a la primera sessió de control des que es va iniciar la pandèmia del coronavirus. Fins ara totes les compareixences del president espanyol havien estat per informar i demanar pròrrogues de l'estat d'alarma.