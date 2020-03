Sánchez es compromet a "complir" amb l'Estatut basc transferint totes les competències pendents

El secretari general de l'PSOE i president de Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge, a Vitòria-Gasteiz, que l'executiu central "complirà" amb l'Estatut d'Autonomia basc, aprovat el 1979 però que encara no s'ha desenvolupat en la seva integritat . A més, ha anunciat que treballarà pel "diàleg" entre els territoris de l'Estat, davant de les "travetes i bronques" que protagonitzen els que se situen en els "extrems". Sánchez ha fet aquestes declaracions a la capital alabesa en la presentació de les llistes del PSE-EE per a les eleccions basques del 5 d'abril, en què la candidatura socialista estarà encapçalada per Idoia Mendia.

En la seva intervenció, Sánchez ha assegurat que els ciutadans d'Euskadi tenen a Madrid a un govern central que "entén i assumeix com a pròpia la diversitat" de l'estat espanyol. D'aquesta manera, ha assegurat que el seu Govern "complirà" amb l'Estatut d'Autonomia basc amb el desenvolupament íntegre de la trentena de competències pendents de transferir. El president espanyol ha emmarcat aquest compromís en la seva aposta per una política de "diàleg i concòrdia", davant d'aquells que han contribuït a la "bretxa" generada per la "falta de diàleg i entesa territorial".

En referència als independentistes catalans i al PP, encara que sense citar cap d'ells de forma explícita, Sánchez ha lamentat que en els deu últims anys hi ha hagut qui "ha respost als greuges amb més greuges", afegint "noves ofenses" a les que s'havien comès prèviament per l'altra part. "Ja sabem el final de la política de 'l'ull per ull': tots cecs", ha manifestat. El president del govern espanyol ha lamentat que hi hagi gent "en els dos extrems" que segueix dedicant-se a "abonar la baralla, la bronca i la confrontació", malgrat que ha quedat en evidència que aquesta actitud només ha generat "una reguera de frustració i fracàs ".

El líder del PSOE ha subratllat que els que es troben en tots dos "extrems" només representen a una "minoria", i que aspiren a societats "homogènies", en què "no s'accepta la pluralitat ni els models integradors". Segons ha afirmat, davant d'aquestes posicions hi ha "una majoria que vol viure en tolerància, amb respecte i integració". Per aquest motiu, ha reafirmat el seu compromís amb el "diàleg", i ha assegurat que l'enteniment "s'obrirà pas" davant l'"entestament" i davant "les travetes i obstacles". "La concòrdia guanyarà a la confrontació", ha advertit.

"Conversos" a la Constitució

Sánchez ha rebutjat que els "conversos" a la Constitució puguin donar "lliçons" al PSOE sobre el compromís amb la Carta Magna. "Som constitucionalistes, però de tota la Constitució, no només de l'article 155 setmanal que ens proposa la dreta", ha afirmat, en referència a les reiterades demandes de PP, Ciutadans i Vox per tornar a intervenir l'autonomia catalana a través d' l'aplicació d'aquest precepte. El president espanyol ha lamentat que en l'extrema dreta espanyola cada vegada hi hagi "més pares", mentre que al centre dreta "cada vegada hi hagi més orfes". A més, ha lamentat que la dreta "partida en tres" que representen PP, Vox i Ciutadans pretengui dur a Espanya a un "retrocés de 40 anys".

En aquest punt, i en referència a les posicions recentralitzadores que mantenen alguns sectors de les forces conservadores, ha subratllat que el PSOE està compromès amb "tota" la Constitució, inclòs el títol vuitè, que regula l'organització territorial de l'Estat en comunitats autònomes. "Si volen insultar, crispar i cridar, que ho facin, nosaltres seguirem fent", ha afirmat, reiterant el compromís dels socialistes amb l'enteniment interterritorial.

En el seu discurs, Sánchez també s'ha referit a la crisi desencadenada al PP basc, en què Alfonso Alonso ha dimitit com a president, després de la decisió de la direcció estatal de substituir-lo per Carlos Iturgaiz com a cap de llista als comicis. D'aquesta manera, ha subratllat que mentre Alberto Núñez Feijóo es presenta a les eleccions gallegues "amagant" les sigles de PP, a Euskadi els populars presenten "candidats d'un altre segle". Davant d'aquesta forma d'actuar, ha subratllat el seu "profund respecte" per les sigles del PSE-EE, una formació que representa "la Constitució, l'Estatut, la fi de la violència, la memòria i la democràcia". "Aquest és el profund respecte que tinc per aquestes sigles que les decisions que afecten Euskadi es prenen a Euskadi, no en un despatx de Madrid", ha manifestat.