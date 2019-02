Sánchez comunicarà divendres als seus ministres la decisió sobre les eleccions

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comunicarà als seus ministres la decisió sobre les eleccions –després de la derrota dels pressupostos al Congrés d'aquest dimecres–, en la reunió del consell de ministres de divendres, han informat fonts de Moncloa. La data que més repeteixen els seus col·laboradors és el 28 d'abril, fet que suposaria dissoldre les Corts el 5 de març.

Aquest dimarts, després de la derrota dels pressupostos, l'oposició de dretes s'ha afanyat a demanar-li que posi les urnes, i tot apunta que el president espanyol ho acabarà fent abans del previst, tot i que encara hi ha sobre la taula altres opcions, com el 26 de maig, coincidint amb els comicis municipals i autonòmics.

La derrota dels pressupostos i l'allunyament dels independentistes han sigut finalment determinants en la legislatura. Sense el suport d'ERC i el PDECat al Congrés, Sánchez no tenia possibilitat d'aprovar ni tan sols reials decret per seguir governant, perquè tant el PP com Cs fa setmanes que estan instal·lats en la precampanya.