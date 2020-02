Sánchez considera ara Guaidó "líder de l'oposició" a Veneçuela

Pedro Sánchez ha donat aquest dimecres munició a la triple dreta al Congrés per seguir parlant de Veneçuela. En ple debat sobre el paper del ministre de Transports, José Luis Ábalos, per la trobada amb la número dos del chavisme, Delcy Rodríguez –vetada en territori Schengen–, a l'aeroport de Barajas, el president espanyol ja no ha parlat de Juan Guaidó com a "president encarregat" de Veneçuela, sinó com a "líder de l'oposició". La Moncloa no aclareix si ha sigut un lapsus o bé una decisió premeditada en el viratge del govern espanyol amb Veneçuela després de convertir-se el febrer passat en el primer estat a reconèixer Guaidó. Sánchez no el va rebre a Madrid en la seva gira internacional i, segons el PP, Exteriors va pressionar altres estats europeus perquè fessin tres quarts del mateix i la seva imatge exterior fracassés.

Ábalos ha hagut de fer front a una sessió de control gairebé monotemàtica sobre la seva trobada amb Delcy Rodríguez: fins a cinc preguntes, una interpel·lació i crits continuats de "di-mis-sió" des de les files conversadores. Però el govern espanyol ha tancat files amb el ministre –fins i tot Pablo Iglesias l'ha aplaudit en les respostes–, que ha rebut un suport explícit del president espanyol: "Ábalos va complir el seu deure, que va ser evitar una crisi diplomàtica", ha sentenciat, contestant el líder de Vox, Santiago Abascal. El ministre de Transports ha reconegut dos errors: el primer, relativitzar l'assumpte; i el segon, de comunicació, per haver donat diferents versions als mitjans sobre la trobada a l'aeroport. Ara bé, no ha explicat cap detall de la conversa. "Es va reunir amb ella 20 minuts. Van parlar d'alguna cosa o és que vostè triga molt a acomiadar-se", ha dit amb sorna el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal.

Ábalos s'ha aferrat al fet que gràcies a la seva intervenció va aconseguir que es complissin les sancions comunitàries que impedeixen a Rodríguez trepitjar territori europeu i Schengen. La triple dreta, en canvi, l'ha acusat de mentir. Sobre el paper de Guaidó, ell sí que n'ha parlat com a "president encarregat" de Veneçuela. Fonts del govern espanyol assenyalen que no ha variat la seva posició sobre el país llatinoamericà i recorden que "Espanya ha liderat des del principi a la comunitat internacional en l'exigència d'eleccions democràtiques lliures". "L'objectiu del govern d'Espanya a Veneçuela és democràcia, pau i respecte pels drets humans", conclouen.