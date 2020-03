Sánchez defensa l’estratègia de no aïllar les comunitats

Des de l’esclat de la crisi del coronavirus que el govern espanyol justifica qualsevol decisió perquè la “recomanen els experts”. Va ser així quan dijous passat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va donar allargs a la declaració de l’estat d’alarma. Citant els mateixos experts, 24 hores després feia un gir de 180 graus i anunciava la decisió de restringir els moviments dels ciutadans. Davant les crítiques rebudes per tots aquests canvis, Sánchez va sortir aquest dimarts en defensa del seu epidemiòleg de capçalera, el director del Centre d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, la cara més coneguda a Espanya en la gestió de la pandèmia per haver-ne detallat el minut i resultat diàriament en roda de premsa.

L’estratègia de Simón, d’avançar de manera gradual en la contenció del virus, no té res a veure amb la del metge de capçalera del Govern, l’infectòleg de l’Hospital Trias i Pujol de Badalona Oriol Mitjà, partidari des de fa dies d’un confinament total de la població durant dues setmanes, excepte per a treballadors dels serveis bàsics i de l’alimentació. És la mateixa recepta que proposa el president de la Generalitat, Quim Torra, que des del cap de setmana demana a més que s’aïlli Catalunya de la resta de comunitats. Mitjà, de manera velada, va demanar dilluns la dimissió de Simón per ser al capdavant d’una comunicació “opaca i proteccionista” que ha “impedit la planificació i la preparació” i ens aboca a “una crisi de salut pública sense precedents”.

Davant les crítiques, Sánchez va voler retre un homenatge en particular a Simón, “no només per la seva feina de transparència informativa”, així com d’assessorament als poders públics per fer front de manera “eficaç” a la pandèmia, sinó també per “fer entendre a què ens enfrontem i com individualment podem contenir” el virus.

Llenguatge bèl·lic a la Moncloa

El president espanyol va tornar a respondre així a Torra i va reiterar que la crisi actual no hi entén de fronteres territorials. “El virus no respon a fronteres ni a territoris”, va assenyalar, malgrat que des d’ahir a mitjanit s’han restablert les fronteres terrestres a l’Estat. Sánchez sí que va admetre que el virus no tenia un “manual infal·lible” i que era possible que hi hagués “errors” en la lluita contra la pandèmia, tot i que va tornar a subratllar que era el moment de la unitat. “No hi ha certeses absolutes”, va afegir en una roda de premsa virtual després que el consell de ministres aprovés un segon pla de xoc econòmic.

Sánchez va optar pel llenguatge bèl·lic per justificar l’estat d’alarma. “Units resistirem els cops de la pandèmia i mai ens rendirem. L’enemic no és a les portes, va penetrar fa temps a la ciutat. La muralla per contenir-lo està en tot el que hem construït com a país: un sistema de salut formidable, unes forces de seguretat irreprotxables.... Però, per damunt de tot, la muralla per contenir el virus és la comunitat de ciutadans que formem com a país”, va dir. Avui Sánchez compareix davant un Congrés buit per explicar la gestió de la crisi. Només hi haurà una trentena de diputats a la cambra. La resta el seguiran de manera telemàtica.

Telepizza per a infants vulnerables

El ministeri de Sanitat va acabar rectificant ahir i va permetre a la Comunitat de Madrid distribuir, a partir d’avui, menús de menjar escombraria per als 11.500 menors que tenen beca menjador perquè els seus pares perceben la renda mínima d’inserció. Dilluns el govern espanyol es va oposar a la proposta, després que el govern madrileny anunciés a so de bombo i platerets que seria una bona alternativa per a aquests infants que mengessin menús elaborats per Telepizza i l’empresa d’entrepans de pa de motlle Rodilla. Segons la Comunitat de Madrid, eren les úniques empreses que se’n podien fer càrrec perquè els càterings habituals havien tancat les portes. Però les empreses del sector ho han desmentit.

La Comunitat de Madrid assegura que l’acord estableix que només s’oferirà pizza un cop a la setmana. Fonts del ministeri de Sanitat van insistir que calia elaborar menús saludables, però que la qüestió més important era que els infants més vulnerables tinguessin menjar durant el confinament.

Almenys 17 avis morts a Madrid

Les residències de gent gran són unes de les zones de risc en què es concentren més persones vulnerables. A Madrid, un sol centre ha registrat almenys 17 morts, segons va informar ahir Europa Press. Uns quants familiars de les víctimes de la residència Monte Hermoso van denunciar l’opacitat de la direcció respecte a aquests casos. Després de molta insistència dels mitjans, el govern de la Comunitat de Madrid va detallar que els constaven 15 morts al centre i que sis casos més que havien donat positiu per coronavirus s’havien traslladat a l’Hospital Clínic, on dues d’aquestes persones grans havien mort. Hi ha una setantena de casos positius entre els residents i el personal sanitari.

Al País Valencià, la residència Santa Elena de Torrent ha registrat tres morts i 51 positius per coronavirus. El departament de Sanitat ha anunciat que hi destinarà 34 auxiliars, 20 infermers i dos metges. A Alcoi, un altre centre de gent gran ha registrat un mort i 40 persones amb símptomes.