Sànchez desaprova que es demanin gestos per aprovar els pressupostos

"No entenc la raó ni comparteixo el fet de demanar un gest al govern espanyol a favor dels presos per aprovar els pressupostos de Pedro Sánchez". Amb aquesta contundència s'expressa el president del grup parlamentari de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, empresonat a Lledoners, en un article d'opinió a La Vanguardia. A l'article, el promotor de la Crida Nacional per la República, remarca que ha defensat des del principi que "els presos no som, no volem ser, moneda de canvi de cap negociació política". Malgrat que estar a la presó "i a l'exili" és "dur i injust", remarca que aquesta situació no pot "ser intercanviada per uns quants vots per als pressupostos generals de l'Estat".

Sànchez expressa la seva "discrepància" amb "l'escenificació d'una demanda que es feia de manera ostentosa a l'hemicicle del Congrés" així com en els mitjans per mitjà de declaracions públiques, on "s'advertia que si el govern (espanyol) no donava instruccions a la Fiscalia per la nostra llibertat, no hi hauria més marge de suport a aquest Executiu i, particularment, no hi hauria res a parlar ni motiu per seure en una taula per dialogar ". El líder de JxCat lamenta haver escoltat "desenes de vegades aquesta mateixos arguments" i subratlla que polítics i analistes de prestigi avisen que "la visibilització ostentosa d'aquesta demanda acabarà aconseguint l'efecte contrari del que suposadament busca". Per aquest motiu, Sànchez exigeix "discreció" perquè "sovint és important, imprescindible, per a aconseguir determinats objectius", i posa com a exemple el secretisme amb què es va dur a terme el passat 1-O, l'organització del referèndum, en particular, l'ocultació de les urnes que es van usar per votar.

Lluny de rebutjar qualsevol negociació pressupostària, el dirigent aposta per "abordar políticament el debat sobre els pressupostos de l'Estat" i, en aquesta tasca, exigir tres elements per donar el sí als comptes: que Sánchez "faci ja d'una vegada alguna proposta sobre com desbloquejar la negociació política", "la retirada de tots els recursos davant del TC que va imposar el govern de Rajoy i "una oferta política de diàleg al Govern espanyol". Pel que fa als presos, Sànchez insisteix que només assumeixen com "digna i justa" que s'arxivi la causa amb la conseqüent absolució i llibertat provisional perquè "si al final la fiscalia demana penes per sedició i no per rebel·lió (...) seran igualment injustes".