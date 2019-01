Sánchez desvincula el conflicte amb Catalunya del debat pressupostari

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va insistir ahir a la nit des de Mèxic, on és de viatge oficial, en la idea de separar la crisi entre Catalunya i Espanya del debat pressupostari. Per això va demanar a tots els grups de l'oposició que no vetin la tramitació dels comptes, per als quals va demanar el suport de les forces independentistes. El president espanyol va reiterar la idea que els pressupostos inclouen partides socials bones per a tots els territoris de l'Estat. A parer del màxim responsable polític espanyol, la "crisi de fons" que l'executiu que governa "vol resoldre" a Catalunya no s'ha de relacionar amb "l'impuls de les polítiques socials".

Sánchez va evitar referir-se a un possible avançament electoral si no aconseguís tirar endavant els comptes. "Som en el temps dels pressupostos", va assegurar abans de reclamar a l'oposició que deixin de "vetar de manera sistemàtica" l'aprovació dels pressupostos. "Aquests pressupostos tenen a veure amb la recuperació de drets després d'anys d'austeritat i retallades. Si són bons per a Espanya, seran bons per a tots", va destacar Sánchez, per després demanar a la resta de formacions polítiques que no associïn el seu vot a "la crisi de fons" a Catalunya.

"Què hi té a veure la crisi de fons que el govern, amb l'impuls a les polítiques de dependència... què hi té a veure? No hi té res a veure, són dos debats i m'agradaria demanar a tota l'oposició que no vetin uns pressupostos bons per a Espanya", va insistir. Sánchez es va expressar així després que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, advertís aquest dimarts que si els comptes públics no eren aprovats el president espanyol convocaria eleccions anticipades aquest mateix any. "Li competeix al president, la meva impressió és que el president complirà el que va dir: va establir que si no hi havia projecte de pressupostos hi hauria eleccions el 2019", va assegurar Montero en una entrevista a TVE.