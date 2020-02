Sànchez: “Si el diàleg funciona, és el millor antídot a la via unilateral”

Després de més de 859 dies tancat a la presó, dissabte l’exlíder de l’ANC Jordi Sànchez va reaparèixer en directe al plató del programa Preguntes freqüents de TV3 en el marc del seu segon permís penitenciari. En una llarga conversa amb la periodista Cristina Puig, Sànchez va repassar aquests últims dos anys i mig, des que va entrar a la presó de Soto del Real l’octubre del 2017 fins ara, quan el Tribunal Suprem ja ha emès sentència i ha complert una tercera part de la condemna de 9 anys de presó per sedició. Davant de l’escenari polític actual, Sànchez va considerar el diàleg obert amb el govern espanyol com “una oportunitat”, però també va advertir que no anirà bé si es fa “a través dels mitjans de comunicació”. A parer seu, si “el diàleg amb l’executiu del PSOE i Podem funciona, serà el millor antídot a la unilateralitat”, una via a la qual ahir Sànchez no va renunciar com un “instrument” d’ ultima ratio. Per a ell, la Generalitat ha d’abanderar l’autodeterminació, però el govern espanyol també ha de fer una proposta per resoldre el conflicte. Per començar, Sànchez va veure amb bons ulls començar intentant fer una diagnosi compartida, com ha dit la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, però va avisar que el diàleg ha de ser “honest”. “¿Quin Pedro Sánchez tindrem? No ho sabem”, va dir, reconeixent que no hi havia motius per confiar en el PSOE si es mira amb perspectiva. “La nostra obligació és intentar totes les vies sense renúncies”, va afirmar, però també va reclamar que la mobilització segueixi al carrer.

“Si tirés enrere, el 20-S actuaria igual”

Durant l’entrevista, Sànchez també va repassar els fets de l’octubre del 2017, entre els quals hi ha la mobilització del 20 de setembre davant la conselleria d’Economia, per la qual va entrar per primer cop a la presó. “Si tirés enrere, el 20-S actuaria de la mateixa manera”, va dir l’exlíder de l’ANC, malgrat que va matisar que potser no pujaria al vehicle de la Guàrdia Civil perquè “s’ha utilitzat per la Fiscalia” per “justificar allò injustificable”. D’altra banda, va fer autocrítica per no haver mantingut la mobilització el 3 d’octubre. “No en vam saber prou”, va dir, i es va mostrar partidari de persistir en les protestes al carrer contra la violència policial del referèndum de l’1 d’octubre.